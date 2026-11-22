贏家通吃！女子職業網球協會（WTA）公布2026年終獎金排行榜，球后哈薩克藉芮芭奇娜（Elena Rybakina）以1113萬美元居首，俄羅斯新星安德瑞娃則以1052萬美元排名第二，成為今年唯二獎金突破千萬美元的女將，但全年獎金達百萬美元的選手僅75人，職業女網的獎金仍高度集中於少數好手。

兩大球星突破千萬

根據《雅虎體育網》22日報導，2026年WTA巡迴賽落幕後，來自哈薩克的世界球后芮芭奇娜以1113萬美元登上年度獎金榜首，俄羅斯超新星安德瑞娃則以1052萬美元緊追在後，兩人也是今年唯二突破千萬美元門檻的選手，白俄羅斯名將莎芭蓮卡以858萬美元排名第三。

排名第四至第八的選手依序為捷克的諾斯科娃、美國的高芙、佩古拉、烏克蘭的絲薇托莉娜及捷克的穆霍娃，全年共有8名選手獎金突破500萬美元，其中前兩名與第三名之間，已出現近200萬美元的差距。

年度獎金排行榜統計的是球員參賽獲得的獎金收入，並非單打賽事獎金排行榜，安德瑞娃今年在單、雙打均有斬獲，尤其於年終總決賽奪冠，單站便獲得337萬美元獎金，成為她全年收入突破千萬美元的重要關鍵。

百萬美元門檻僅75人

根據《Tennis Temple》報導，相較於頂尖球星動輒千萬美元的收入，職業女網其他選手的獎金規模則有明顯落差。統計顯示，2026年共有27名選手年度獎金超過200萬美元，75人突破100萬美元，若將門檻降低至50萬美元，則有137名選手達標，全年獎金超過30萬美元的選手則為188人。

這些數字凸顯職業網球獎金分配的階層差異，即使能夠在國際巡迴賽穩定參賽，也不代表能取得與頂尖球員相近的收入，而獎金數字還未扣除教練團隊、交通、住宿及訓練等職業支出，所以在不考慮商業代言等場外收益，選手實得收入還要下降。

雖然女子網球近年持續推動男女賽事獎金平等，WTA規劃逐步提高大型巡迴賽獎金，讓女子選手能獲得更接近男子職業網球的待遇，但頂尖選手與其他職業球員之間的收入落差，也顯示提升賽事總獎金之外，如何擴大中段排名選手的經濟保障，仍是職業網球發展值得關注的課題。

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