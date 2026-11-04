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田徑／跨欄女王14戰全勝 羅舒瞄準世錦賽奪冠

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
羅舒。 新華社
羅舒。 新華社

今年已經14場比賽全勝，還刷新女子100公尺跨欄世界紀錄，美國26歲名將羅舒還想更快！羅舒近日接受CNN專訪時說，希望未來有人談起她的紀錄，就像現在談論牙買加短跑名將博爾特的世界紀錄一樣，羅舒今年8月跑出12秒09的世界紀錄，接下來則瞄準明年世錦賽，補上生涯尚未拿過的冠軍。

美國26歲跨欄名將羅舒今年14次站上女子100公尺跨欄起跑線，14次都率先抵達終點，8月蘇黎世鑽石聯賽，她更以12秒09打破奈及利亞選手阿姆桑保持的12秒12世界紀錄，盡顯宰制力。根據《CNN》近日專訪，羅舒對自己破紀錄並不意外，因為多年訓練就是為了跑出這樣的成績，而她最終目標是像男子短跑名將博爾特，盼自己的名字與紀錄，將來也能讓人感到難以企及。

羅舒今年的表現無懈可擊，除了破紀錄的高點，她幾乎都維持在高水準狀態，今年已有9次跑進12秒30，女子100公尺跨欄歷來跑進這道門檻的成績，總共只有49次。9月首屆世界田徑終極錦標賽，羅舒又跑出12秒22奪冠，也因此入圍世界田徑年度最佳女運動員，得獎名單預定11月29日揭曉。

羅舒從8歲開始練田徑，家中2名哥哥都打籃球，她小時候常跟著哥哥們在住家外的街道比賽跑步，她說，自己一直想追上哥哥們，也因此養成好勝的個性。但羅舒並非一開始就所向披靡，2023年美國大學田徑錦標賽，她跑出12秒32仍無緣冠軍，同年首度參加世界田徑錦標賽，又因碰到第二道欄架，在準決賽遺憾出局，到了2025年世錦賽，也只拿到第四名。

但羅舒在大賽發揮就十分出色，在2024年巴黎奧運以0.01秒之差拿下女子100公尺跨欄金牌，她回憶，衝過終點時還不知道自己贏了，直到抬頭看見大螢幕上的排名，才確定奪冠。奧運金牌、世界紀錄都已到手，羅舒至今仍沒有世錦賽金牌。她希望明年能補上這一冠，2028年再回洛杉磯爭取奧運衛冕。

除了比賽，羅舒也經營YouTube頻道，她16歲開始拍影片，現在約有6.9萬名訂閱者，內容包括訓練、比賽及與家人的日常，巴黎奧運奪金後，她也把慶祝過程剪成影片上傳。

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