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路跑／英超足球傳奇退役跑馬拉松 40歲米爾納紐約稱王

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
英超傳奇中場米爾納退休後挑戰紐約馬拉松，40歲的他以3小時9分4秒完成生涯首場全馬。（photo from Wikimedia）
英超傳奇中場米爾納退休後挑戰紐約馬拉松，40歲的他以3小時9分4秒完成生涯首場全馬。（photo from Wikimedia）

英超傳奇中場米爾納退休後挑戰人生首場馬拉松，在紐約以3小時9分4秒完賽！40歲的米爾納前半程僅花費1小時31分，平均每公里約4分29秒，這位以體能聞名的前利物浦球星，2年前曾因膝蓋手術導致神經受損，長達半年無法正常抬腳，後來重返球場寫下英超出場紀錄、光榮結束24年職業生涯，退役還跨界完成42.195公里的挑戰。

退役後挑戰全馬

根據《英國體育媒體》報導，英超退役傳奇米爾納2日於紐約馬拉松以3小時9分4秒完成首場全馬，前半程約1小時31分，後半程則花費約1小時38分，他賽前曾表示，年輕時或許有能力挑戰3小時內完賽，而這次最重要的是享受首次馬拉松的經驗。

米爾納退休後仍維持每週3至4次跑步訓練，最長一次練跑超過32公里，他接受跑步專業媒體《LetsRun》訪問時透露，這次甚至使用AI協助安排訓練課表。

雖然作為職業足球員，本該就具備優異體能，但米爾納強調，馬拉松與足球的訓練方式差異很大，足球講求短距離衝刺、變向與反覆加速，長跑則需要穩定配速與累積里程，過去幾年，球隊為了避免他受傷，反而會限制他的跑步量，因此退役後必須重新適應長距離訓練，這位老傳奇對跨領域運動的準備仍是一絲不苟。

膝傷曾讓他無法走路

米爾納在今年6月宣布退休，結束長達24年的職業生涯，16歲便代表里茲聯登上英超舞台（成為當時最年輕在英超進球的球員），之後陸續效力紐卡索、阿斯頓維拉、曼城、利物浦及布萊頓，累積658場英超出賽，成為聯賽歷史出賽最多的球員，強悍的體能與高度職業意識是米爾納給人的印象。

不過，米爾納的職業生涯差點在2年前提前結束，當時接受膝蓋手術後，醒來竟發現無法正常抬起腳部，當天還得接受第2次手術檢查，由於神經受損，接下來半年都無法正常抬腳，一度擔心未來連走路都有困難；所幸米爾納後來順利重返英超，直到40歲才光榮掛靴。

事實上，米爾納從小便有長跑天分，約11歲時曾在德國多特蒙德參加1000公尺比賽，跑出約3分3秒的成績，當時田徑教練甚至勸他放棄足球，專心發展跑步。

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