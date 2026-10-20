印度推競技瑜珈進軍奧運惹議 反對者提出失去原本理念

原本講求身心平靜的瑜伽，現在竟要比高下、爭金牌？印度近年積極推動競技瑜伽，今年6月首度舉辦世界瑜伽體式錦標賽，吸引79國、522名選手參賽，更希望將這項傳統文化帶進奧運殿堂；但部分瑜伽老師對此相當反感，認為瑜伽原本是放下比較、追求自我覺察的練習，如今卻變成評分、排名的比賽，恐失去原有精神。

瑜珈變競技比柔軟度

根據《衛報》報導，今年6月，印度阿默達巴德舉辦首屆世界瑜伽體式錦標賽，吸引多達79國、522名選手參賽，選手不只要展現高難度姿勢，還得在指定動作中維持平衡，有些項目甚至要求保持姿勢長達60秒！比賽設有裁判、難度分數與反禁藥規範，現場還有音樂、華麗服裝，與一般人熟悉的靜態瑜伽課程相當不同。



推動賽事的印度瑜伽體式協會主席謝斯強調，競技瑜伽並不是要評比整套瑜伽哲學，而是針對其中的身體姿勢進行競賽，他指出，這項運動結合柔軟度、力量與平衡，和體操有相似之處，有機會透過比賽吸引年輕世代接觸瑜伽。



但自然引起反對派聲浪，英國瑜伽教師柯利就不以為然，她認為，瑜伽的重要精神之一，就是不再追求外界認可，若把動作難度拿來打分數，甚至以獎牌衡量表現，根本與原本理念背道而馳。

拚奧運有難度

而印度積極推廣競技瑜伽，也與爭辦2036年奧運有關，據《今日印度》報導，印度政府希望將瑜伽、卡巴迪等本土運動推向國際，藉由大型賽事提升傳統文化的影響力，競技瑜伽支持者希望先爭取在2030年大英國協運動會亮相，再朝奧運項目邁進。



不過，想進奧運還有不少難關，首先，推動競技瑜伽的國際組織目前僅有40個會員組織，距離爭取國際奧會認可所需的國際普及程度仍有差距；其次，印度國內也有異議，今年7月，德里高等法院撤銷印度瑜伽體式協會的全國單項運動總會認可資格，理由是當初取得認可時，該組織成立才3個月，不符相關規定，必須重新辦理遴選。

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