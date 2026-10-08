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足球／應援太同步也不行！德乙球隊禁彈簧床效應

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
德乙球隊慶祝助威歌舞太同步，恐讓特定看台區出現彈簧床效應的風險，故禁止死忠球迷狂熱跳動。圖／擷取自VfL Bochum 1848官方臉書
德乙球隊慶祝助威歌舞太同步，恐讓特定看台區出現彈簧床效應的風險，故禁止死忠球迷狂熱跳動。圖／擷取自VfL Bochum 1848官方臉書

德國足球場一直都是狂熱的代表，但德乙球隊波鴻球迷接下來得改變加油方式、不能一起跳！波鴻球團8日宣布，主場魯爾球場的東看台部分區域禁止球迷集體、有節奏地跳動，原因是看台會跟著一起晃，學術稱彈簧床效應，擔心引發球迷身體不適。未來波鴻翻新、整修死忠球迷區齊聚的東看台後，才可能讓傳統應援重回球場。

彈簧床效應

根據《衛報》報導，德國足球除了實力老牌穩定，他們的球場熱度一直很狂熱，但德乙球隊波鴻競技8日宣布，將配合該市建築監管單位的要求，禁止主場魯爾球場的東看台部分區域狂歡，這並非是球迷不理性鬧事、也不是禁止球迷為進球的慶祝，只是針對有節奏性的應援跳動、讓看台跟著一起晃。

這種情況較為特殊、但在足球場則相對常見，足球流行應援唱歌同時跳動，當數千人各自跳動時，力量會分散在不同時間段，但若跟隨相同節奏應援、跳動，會持續對看台施加規律的動態負荷，這也被稱為彈簧床效應，恐會造成球迷不適與危險，不少大型體育場會把球迷跳動的負重算入。而如今，魯爾球場最為死忠的球迷多聚集在東看台，跳動會讓特定區域不堪承重。

等2028年再跳！

據《波鴻官方》指出，德國足壇此前也發生過類似案例，馬格德堡在2016年時，就發現北看台會因球迷集體跳動產生明顯震動，官方也禁止過節奏性應援，一直到球場完成結構強化才解禁。  

對波鴻來說，最為死忠的東看台若有這樣的風險考量，可能會選擇關閉整座東看台、配合現代化整修，目前的翻新工程預計在2028年完工，屆時魯爾球場才會重現傳統的狂熱應援跳動畫面。

足球 德國 球場

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