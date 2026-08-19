舉重／第二屆原住民族舉重賽高雄圓滿落幕 高展宏教練選手雙重身分膝傷後重逐奧運夢

「115年第二屆中華民國原住民族舉重錦標賽」19日在高雄市立鼓山高級中學舉重館圓滿落幕，本屆賽事共吸引全國49個單位、170位選手參賽，從基層新秀到國家級好手同場較勁，不僅展現原住民族選手在台灣舉重的重要實力，也成為明年全國原住民族運動會前的重要交流與實戰舞台。東京奧運國手高展宏在公開男子組65公斤級以抓舉110公斤、挺舉140公斤、總和250公斤拿下第一名，傷後復出的他也透露，目前已重新入選世界舉重錦標賽代表隊，下一階段仍將朝洛杉磯奧運夢想前進。

本屆賽事由中華民國原住民族舉重協會、鼓山高中及高雄市體育總會舉重委員會共同籌辦。女子組同樣有多位好手繳出亮眼成績，鼓山高中吳妤宣在公開女子組61公斤級以抓舉65公斤、挺舉80公斤、總和145公斤奪冠，她甫從烏茲別克參加亞洲青年舉重錦標賽返台，隨即再於國內賽事站上頒獎台最高處；曾靖淳則在公開女子69公斤級繳出抓舉84公斤、挺舉90公斤、總和174公斤奪得第一名；胡嘉琦於公開女子77公斤級以抓舉65公斤、挺舉95公斤、總和160公斤封后。

高展宏教練、選手雙重身分 膝傷後重新追逐奧運夢

過去曾代表台灣征戰東京奧運的高展宏，如今除了選手身分，也在高中擔任運動教練，必須同時兼顧教學、帶隊及自己的訓練。他坦言，目前投入個人訓練的時間已不像過去專職選手時期充裕，不過心中的選手夢從未真正放下。

高展宏近年曾因膝蓋長期訓練累積造成磨損而接受手術。雖然傷勢並非嚴重急性傷害，手術也相當成功，但重新回到高強度訓練仍需要時間。他原本希望趕上名古屋亞運代表隊選拔，但考量術後恢復與訓練周期，最終並未勉強參選。

如今狀態逐步回升，高展宏也傳出好消息，他今年重新入選世界舉重錦標賽國手，預計10月底踏上國際賽場。高展宏表示，若要真正具備挑戰奧運資格的競爭力，希望自己未來能逐步恢復至抓舉135公斤、挺舉165公斤左右，接近生涯巔峰水準，並以男子65公斤級作為下一階段努力方向。

「能再入選國手其實很開心，接下來會更加努力訓練。」高展宏說，雖然目前還在恢復與重新建立競技狀態的階段，但仍希望有機會再次站上奧運舞台。

看見孩子有夢卻缺資源 高忠德：成立協會最重要就是「資源連結」

高忠德理事長(左)與吳妤宣選手。 大會提供

中華民國原住民族舉重協會理事長高忠德表示，今年賽事整體競技水準較去年進一步提升，除了各地基層好手，也有許多具有國家隊經歷的選手與資深教練到場，讓不同世代的原民舉重人才得以交流。

談到成立協會的初衷，高忠德坦言，自己多年來在基層看見最深刻的問題，就是許多孩子明明具備運動天分與夢想，卻可能因為家庭經濟條件受限，連外出比賽的經費都成為難題。

「有時候教練為了培養一個孩子去比賽，家長沒有錢，最後教練只能自己貸款、借錢，讓這個孩子圓夢。」高忠德說，正是看見這樣的困境，讓他更加確定成立協會的必要性，「孩子都有自己的夢想，但夢想要實踐，需要的是資源的連結。」

高忠德表示，協會未來希望一方面串聯企業及民間資源，建立較穩定的贊助與支持機制，再將經費真正投入選手訓練、交通、比賽及基層培育；另一方面則透過舉辦全國性賽事，把各地原住民族學生、選手及教練聚集起來，增加交流、比較與實戰機會。

郭婞淳等名將加入新團隊 傳承國際經驗、帶動下一代

賽事期間，中華民國原住民族舉重協會也完成第一屆會員大會及理監事團隊組成，由高忠德擔任理事長，郭婞淳、許火塗、許志成出任副理事長，陳維通擔任監事主席，並聘任吳銘通擔任秘書長。

高忠德認為，郭婞淳、高展宏等擁有國際舞台經驗的選手，本身就是年輕選手最直接的榜樣。未來協會希望結合頂尖選手的專業經驗、基層教練的培育能力，以及行政端對外資源整合，形成更完整的發展體系，讓成功經驗能夠真正傳承到下一代。

他也強調，人才成長除了天賦，更需要紀律與完整訓練制度，「自律」是選手能否長期維持競爭力的重要關鍵，未來協會除提供更多競賽舞台，也希望協助基層建立更完善的訓練與管理環境。

本屆第二屆中華民國原住民族舉重錦標賽順利落幕，但對協會而言，真正的工作才正要開始。從增加選手出賽機會、整合基層資源，到培育國手、接軌國際及建立完整職涯支持體系，高忠德表示，即使知道這條路不容易，仍會持續推動，「我們知道會很辛苦，但已經準備好要把這件事情做下去。」

本屆賽事也特別感謝中華民國彩券經銷商權益聯合協進會蘇信誠理事長熱心贊助，以及原住民族委員會、高雄市政府原住民事務委員會長期支持原住民族體育發展，讓更多選手得以站上競技舞台。隨著第二屆賽事畫下句點，原住民族舉重也正從一場錦標賽出發，逐步建立屬於下一世代選手的舞台。

曾靖淳。 大會提供