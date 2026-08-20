投手沒王牌靠打擊 中華隊征戰女棒世界盃分組賽大解析

2026年第十屆世界盃女子棒球錦標賽台南分組賽將在8月23至27日舉行，這也是繼2006年在天母球場舉辦第二屆後，相隔20年再度於台灣舉行世界盃，總教練李明益表示，地主優勢一定有，不過壓力也大，只要先搶下前三戰勝利，就有很大晉級機會。

中華隊精選20人名單，選手幾乎都是投打二刀流，李明益認為，中華隊優勢在打擊，「選手打110公里速球沒什麼問題，對方投手沒一定強度，想過中華隊沒那麼簡單」，至於守備也算穩定，關鍵在於投手，因應5連戰準備超過10名投手，屆時將採車輪戰方式調度。

中華隊積極備戰。圖／蔡明岑提供

「投手夠用，但缺少獨當一面的投手」，李總坦言，沒有特別突出的王牌，就看臨場狀況，黃晴、許渝蘋定位先發投手，年輕、續航力好，兩人球速都超過100公里，黃晴經過日本留學打球的洗禮，提升穩定性；許渝蘋則是變化球準度好。至於謝文靜、陳曉梅兩位老將則是後援雙保險，盼借重其經驗、穩定性。

打擊方面，謝鈺瀅、李詩芸擔綱前兩棒，謝鈺瀅是隊長，擊球率高，觀念好，跟李詩芸一樣都會玩球，陳曉梅、黃巧芸將是中心棒次人選，李明益提到，陳曉梅擊球率高，長打能力好，「她的揮棒、穩定度可以當成打擊教材」，此外，鄭嘉禎的潛力也被李總看好，「她身材條件好，有速度、力道夠，以壘球為主，接觸棒球的時間短，假以時日值得期待。」

中華隊集訓。圖／蔡明岑提供

中華隊在亞太副球場已經集訓一個月，熟悉場地，屆時賽程將依序對到古巴、委內瑞拉、菲律賓、日本、英國，李明益說，除了日本外，各國情蒐資訊有限，日本有基層培養人才，投手球速動輒115公里起跳，120公里也不少見，要過關並不容易，「選手都很想贏日本，大家有這種正面能量。」

72歲的李明益是棒壇資深教練，目前在興大附農教球，去年橫跨女棒領域，讓他有感「男女大不同」，「女生自律性比男生好太多，而且她們很珍惜當國手機會」，不過他也提到，女生貼心、情緒多，容易哭，需要多照顧心理層面，因此自己也調整教球方式，用鼓勵的言語代替責備，像是「妳的實力不只是這樣，加油。」

中華隊教練團。圖／蔡明岑提供

李明益執掌中華隊兵符，教練團還有黃明輝、林彥騰、蔡明岑，女棒國手經歷豐富的蔡明岑是唯一女教練，希望藉由她的選手、教練經歷，成為團隊溝通橋樑。