NBA／史上最華麗運球手之一！厄文回顧過往生涯：不會再有另一個我

獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）近日在直播中回顧自己過去效力籃網時期的精彩片段，看著過去自己在場上一次次利用華麗運球、不可思議的終結技巧突破防守後，認為未來不會再看到像他一樣的球員。

「你們永遠不會再看到另一個像我這樣的球員……永遠不會。你們永遠不會再看到另一個像我的球員，而我完全可以接受這件事情。當然，你們未來肯定會看到比我更好的球員，但你們永遠不會再看到另一個這樣的球員。」

「我是用不同的布做出來的。」厄文隨後再次強調。

厄文這番話雖然相當自信，但他也特別強調，自己並不是認為未來不會有人比他更加出色，而是相信自己在球場上的打法以及風格具有難以複製的獨特性。

事實上，現年34歲的厄文生涯至今確實以以華麗的控球與精湛的單打能力聞名，尤其是被許多人視為聯盟歷史頂級的控球能力，再加上左右手都能完成高難度終結、腳步變化以及自行創造投籃空間的能力，讓他的比賽風格始終具有極高辨識度。

此外，厄文運球流暢且變化多端，且具有高效率的投射技術和歷史級別的終結能力， 兼顧美感與實用性的同時仍能維持極高效率仍，因此被廣泛認為是歷史最佳運球手之一，諸多媒體和球員甚至評價厄文為「有史以來最具技術的球員」。

值得一提的是，厄文在運控技術的層面，和「戰神」艾佛森（AllenIverson）普遍被認為是這方面造詣最高的兩人，但有關於兩人技術孰高孰低，一直是有爭議的話題。2024年2月，艾佛森在「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O’Neal）的節目「The Big Podcast With Shaq」中表示，他認為厄文就是歷史上最好的運球手，「他會把你晃得死去活來，然後把對手像玩具一樣玩耍。」

厄文生涯至今曾先後效力騎士、塞爾提克、籃網以及獨行俠，9度入選明星賽，並曾在2016年幫助騎士奪下隊史首座NBA總冠軍，不過距離球迷上一次在NBA賽場看到厄文，已經過了相當長一段時間。

2025年厄文與獨行俠簽下3年1.19億美元合約，但在3月面對國王的比賽中遭遇前十字韌帶撕裂重傷，隨後進入漫長復健期，並因此缺席整個2025-26賽季，獨行俠也失去陣中最重要的進攻武器之一。

獨行俠新賽季首戰將於10月22日作客面對杜蘭特（Kevin Durant）領軍的火箭。休養整整一個賽季後，厄文也將有機會再次回到球場。