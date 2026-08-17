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納米比亞沙漠7日賽第二站「沙丘之路」 林義傑與李銘峰奮戰續保官方團體組第一

聯合新聞網／ 綜合報導
林義傑(前)憑著老經驗帶領大家在大霧前進。 林義傑提供
林義傑(前)憑著老經驗帶領大家在大霧前進。 林義傑提供

2026年四大極地納米比亞沙漠7天250公里耐力賽，進入第二天賽事「沙丘之路」，賽事在濛濛大霧起跑，所有選手趁太陽未炙熱之前搶時間，由於路線標誌不容易判斷，沒有選手願意跑在第一個領路，林義傑憑著老經驗帶領大家在大霧前進，直到10點過後太陽升起，選手拉鋸戰開始，日本選手首先突圍，英國選手緊接在後，林義傑及李銘峰、趙鉉煒成三人團隊前進，最後Team Taiwan A 林義傑與李銘峰再度以6小時02分10秒拿下第二天賽事冠軍，總成績11小時53分52秒暫居官方團體組總排第一。

李銘鋒表示：今天整天都是巨型沙丘，每跑二步就退一步，當我跑下超過四百米的沙丘雞皮疙瘩都跑出來。

王仁甫(左)與隊友黃振華，克服考驗。 林義傑提供
王仁甫(左)與隊友黃振華，克服考驗。 林義傑提供

這兩年王仁甫訓練有成，平日按照課表訓練也會參與「HIBERG高低氧交叉訓練」本次與黃振華組「Team Never Die」官方團體組，目前以13小時57分27秒暫居第三名，與第二名相差不到一小時，競爭相當激烈，林義傑說：「仁甫進步好多，幾乎已經快成為專業級多日賽選手。」

這次比賽台灣隊伍有兩位女子選手參賽，其中陳韻涵選手賽前半年不小心在運動時十字韌帶斷掉，在多方思考下仍想參賽，於是經由醫生溝通後以「護膝掛戴」方式參賽，最終以7小時46分12秒完賽，排名女子組個人排名第八。

明日賽程為38公里，全程將會在沙地上緩坡前進，將會考驗所有選手心智及肌耐力表現。

賽前王仁甫問林義傑：「我需要將鞋面做出防沙處理嗎？」林義傑因為2019年曾經參賽過，所以用經驗回答王仁甫：「不用，沙丘地形不多。」想不到這次賽事幾乎都是沙丘，讓王仁甫吃足苦頭，頻頻停下來倒沙，一遇到人就說：「我一位朋友叫我不需要準備鞋面防沙，弄得我好痛苦。」林義傑聳肩說：「我自己也停下來好多次倒沙子，我實在沒有想到路線改了！」 弄得大家在緊張的情緒之餘，也有許多的娛樂效果。

王仁甫與隊友黃振華奮力向前。 林義傑提供
王仁甫與隊友黃振華奮力向前。 林義傑提供

林義傑(左)帶領隊友向前行。 林義傑提供
林義傑(左)帶領隊友向前行。 林義傑提供

林義傑在第二天奮戰。 林義傑提供
林義傑在第二天奮戰。 林義傑提供

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