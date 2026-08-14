日職／總教練安排上一軍卻受傷 張峻瑋是否參加亞運出現變數

日職軟銀鷹隊20歲台灣火球男張峻瑋剛奪下二軍單月最佳投手，就傳出壞消息，因右手肘出現不適進入復健組，代表中華隊參加名古屋亞運恐產生變數。

張峻瑋7月先發3場全勝，19.2局20次三振，只失2分，防禦率僅0.92。張峻瑋今年在二軍出賽12場，6場先發，50.1局投出47次三振，防禦率2.50，每局被上壘率1.10。

軟銀總教練小久保裕紀8月上旬曾對張峻瑋寄予期待，「原本想給張峻瑋一個先發機會，但後來計畫有變。也有可能會把他叫上一軍，擔任長中繼。」

如今張峻瑋可能錯失一軍初登板機會，甚至可能影響參加亞運規劃。張峻瑋有出現在棒協提交的名古屋亞運球員名單之中。