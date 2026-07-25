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NBA／巴克利痛批詹皇每次都組團 超越喬丹需滿足「一條件」

聯合新聞網／ 綜合報導
喬丹、詹姆斯。 美聯社
喬丹、詹姆斯。 美聯社

新賽季將滿42歲的詹姆斯（LeBron James）選擇底薪合約加盟76人隊，震驚全聯盟。傳奇球星巴克利（Charles Barkley）對此提出看法。

76人將組成馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）、詹姆斯和安比德（Joel Embiid）的四巨頭，加上季表現優異的探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe），堪稱五門齊。

巴克利談到詹姆斯再度組建豪華陣容時表示：「對我這種老一輩球員來說，大家對詹姆斯最大的批評一直都是『你這傢伙總是在組團』。他在邁阿密這麼做，在克里夫蘭這麼做，在洛杉磯也是如此，現在到了費城又再做一次。所以對我而言，我仍會保持一直以來的批評。」

巴克利認為，詹姆斯若想被他認定為史上最偉大球員（GOAT），就必須完成連霸，「如果他能連2年奪冠，然後在44歲或45歲時帶著這樣的成就退休，我會說出一句自己從沒說過的話：『我想，我剛剛見證GOAT。』」

目前在巴克利心目中，喬丹（Michael Jordan）與布萊恩（Kobe Bryant）仍優於詹姆斯，關鍵都在場上的殺手心態，「喬丹和布萊恩都不是什麼好好先生，他們會在場上把你徹底擊垮。詹姆斯是好人，這就是差別。在運動世界裡，我們最想看到的就是殺手，喬丹和布萊恩都是貨真價實的殺手，詹姆斯是一名非常偉大的歷史級球員，但他是好人。」

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