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NBA／名記者認米契爾不會提前續約 原因並非不滿騎士球團
騎士隊今年休賽季首要課題便是與當家球星米契爾（Donovan Mitchell）完成延長續約，不過《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）提出不同觀點，考量米契爾一年後有資格簽下更大張頂薪約，如果他今年選擇不提前續約，也不需感到意外。
溫德霍斯特在節目中說：「儘管米契爾現在與騎士球團關係很好，但大家應該做好心理準備，今年他可能不會提前續約，現在他擁有較大的自我掌控權，可以在明年球季去拚更大張的合約，同時保有球員選擇權作保障。」
米契爾目前合約還剩下賽季薪資5010萬美元，外加2027-2028賽季年薪5380萬美元的球員選擇權，今年休賽季他有資格與騎士簽下四年2.77億美元的頂薪延長合約，但如果他再等一年，則有機會簽下五年高達3.52億美元的超頂薪合約。
米契爾已連續四年率領騎士打進季後賽，今年首次在「後詹姆斯（LeBron James）時期」殺入東區決賽，雖然最終遭尼克橫掃出局，但米契爾曾多次表明自己想續留騎士的想法。
溫德霍斯特補充：「如果現在完成續約，真正的受益者其實是騎士球團，但即使米契爾今年未提前簽約，也不代表他準備離開，他未對現況感到不滿，球迷不需要為此擔心」
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