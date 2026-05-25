專任教練跳出來反對廢除體育班 呼籲別剝奪「天賦和弱勢孩子安全網」

前行政院政務委員張景森於個人臉書發文指出，孩子不是獎牌的耗材，建議運動部和教育部聯手廢除高中以下體育班。運動部特別表明，將會持續與教育部合作，評估制度調整方向。

然而目前擔任中民國專任運動教練協會秘書長邱為榮，特別深夜發函給媒體表達反對之意，「體育班是天賦和弱勢孩子的安全網，請動手術優化它，而非直接安樂死！孩子不是獎牌耗材，運動教練也不是劊子手。」並希望「新成立運動部打造『體育班2.0』的轉型契機。」

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日前監察院針對體育班制度提出調查報告，行政院前政務委員張景森隨後在臉書發文，甚至建議運動部和教育部聯手「廢除高中以下體育班」，並將其貼上「選手工廠」與「共產遺毒」的標籤。

​作為長期任職36年在基層陪伴孩子的專任運動教練、任專任運動教練協會秘書長，同時身為新成立「運動部」的行政院諮詢委員。站在實務最前線與政策制定建言的角度，面對這類「廢除體育班」的言論，我深感錯愕與憂心。這不僅抹煞了多年來全國基層教練的付出，更忽視了台灣特有的體育文化生態與社會階層流動的實況。

​盲目崇拜歐美社區俱樂部制度，無異於現代版的「何不食肉糜」。台灣的社區俱樂部與培訓體系尚未成熟，若沒有體育班作為公部門的防護網，基層體育將迅速淪為「有錢人才玩得起運動」的貴族遊戲，反而剝奪了更多偏鄉與基層孩子的運動權。在台灣，體育班往往承擔了社會安全網的功能，許多弱勢家庭、原住民的孩子，透過這個體系獲得發光的舞台與翻轉人生的機會。體育班絕非「共產遺毒」，它是許多孩子翻轉命運的起跑線。

​然而，監察院報告所指出的「基礎學力落差」與「跨部會權責不明」，確實是我們必須直面的痛點。孩子絕對不是獎牌的耗材，制度有缺失，我們應該動手術治療它，而不是直接將它安樂死。張前政委的發文雖偏激，但也正是政府徹底推動體育班轉型的契機。

​與其流於口水戰去爭辯體育班「現在好不好」，不如務實探討「如何讓制度更好」。身為運動部成立時的諮詢委員，我認為新成立的「運動部」與「教育部」應立即展開跨部會合作，攜手打造「體育班2.0」，並落實以下三點關鍵變革：

​第一，明確劃分跨部會權責。 建議立即成立專責小組，釐清雙方分工。由「運動部」主管專業訓練、運動科學引進、傷害防護與教練權益；「教育部」則專責學力監控、正常教學與落實課後補救教學，不讓孩子的受教權因訓練而脫軌。

​第二，引進多元知能，翻轉「唯有奪牌」的思維。 體育班不應只是職業選手的單行道。學校應引進運動科學、運動產業、運動行銷、防護知能與教練、裁判講習等多元課程。讓沒能走到頂尖金字塔的孩子，也能帶著體育專業與基本學力，順利銜接社會各個體育產業。

​第三，保障基層教練權益，落實生活教育。 專任運動教練是學校裡陪伴孩子時間最長的人。要讓孩子好，必須先讓教練沒有後顧之憂。合理的績效考核、應有的待遇、明確的升遷管道與專業培訓，才能讓教練有餘力在專業科學訓練之外，落實孩子的「生活教育」與「學業督導」，引導孩子走向正確的人生道路。

​我們不只要培養奧運選手，更要培育出具備健康身心人格與社會競爭力的體育人才。體育班的轉型勢在必行，期待運動部的成立能帶來新氣象，用建設性的優化取代毀滅性的廢除，給台灣體育孩子一個更有保障的未來。

​專任運動教練協會秘書長

台北市立大同高級中學

田徑專任運動教練 邱為榮