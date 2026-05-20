足球／不再亞軍兵工廠 等了22年終奪英超冠軍

22年的等待，經歷大型重建的倫敦豪門兵工廠拿下英超冠軍！本季英超爭冠由兵工廠與曼城競爭，曼城20日凌晨艱難逼平伯恩茅斯，積分落後兵工廠4分、讓兵工廠提前一輪奪冠。兵工廠前一次奪冠要追溯到03／04賽季，當時他們以不敗神話封王，功勳主帥溫格教授也在2018年下台，老隊長阿爾特塔接手後開始重建，歷經3連亞後終於奪冠。

兵工廠終於奪冠

根據《BEIN體育網》報導，暫居英超聯賽第二的曼城，20日凌晨出戰伯恩茅斯，功勳主帥瓜迪奧拉被爆出季末確定離隊，曼城自然希望以冠軍來向名帥告別，但一路追趕的曼城僅在補時由哈蘭德踢進追平分，為時已晚只能憾平，積分落後兵工廠4分，提前一輪確定無緣冠軍。

本賽季曼城在積分榜苦苦追趕著兵工廠，兵工廠的爭冠之路在四月一度遇到危機，當時雙方直接對決敗給曼城，但曼城此前意外被艾佛頓逼平，把主動權再度交還給兵工廠。

另據《天空體育》報導，兵工廠這次冠軍是睽違22年，前一次奪冠是著名的03／04不敗賽季，該賽季在傳奇教頭溫格教授的率領下，打出驚人的26勝12平的戰績，是英超歷史唯一的不敗戰績奪冠，隨後缺乏投入讓兵工廠陷入長年無冠，強如溫格都只能替球隊盡量保住歐戰席次。

名將少帥的重建

溫格在2018年離開兵工廠後，高層歷經一番嘗試後選擇了球隊的名將接手，由退役後前往曼城取經學習的老隊長阿爾特塔執教，少帥勇於嘗試的風格讓高層看到重建希望，阿爾特塔從曼城挖來定位球教練，以堅強防守搭配定位球進攻的特色席捲英超，本季以最多定位球得分和最少的失球，穩穩取積分，從被嘲笑的三連亞到捧冠。

奪冠後，溫格也在球隊社群慶祝貼文現身留言，真正的冠軍，是在別人停下時會繼續前進的人，而這就是屬於兵工廠的時刻，好好享受這個剎那。

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