NBA／溫班亞瑪架拐子是否追加禁賽？ 美媒考古有先例「小飛俠」被禁賽2場

聖安東尼奧馬刺在西區次輪陷入危機，當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）還在第4戰因二級惡意犯規遭驅逐出場，是否面臨聯盟追加禁賽，也成為左右系列賽走向的關鍵變數。

馬刺今天不僅在第4戰敗給灰狼，剛獲選年度最佳防守球員的溫班亞瑪在第二節一次爭搶到進攻籃板、保護球權時與灰狼前鋒里德（Naz Reid）發生肢體碰撞，過程中溫班亞瑪右手肘擊中對方臉部，經裁判重播檢視後，判定為二級惡意犯規、遭驅逐出場，這也是他NBA生涯3年至今第一次被趕出場。

從轉播畫面可見，溫班亞瑪對判決相當不滿，坐在板凳區時還頻頻詢問「這代表什麼意思？」顯然對遭驅逐感到錯愕。

依NBA規定，二級惡意犯規代表動作被認定具有「不必要且過度」的危險性，除了被犯規的球員獲得2次罰球外，球員也必須立即離場，並面臨至少2000元美元（約新台幣6萬2786元）的罰款。

不過，真正令馬刺擔心的是後續是否會遭聯盟追加禁賽處分。其實現今的NBA並沒有針對二級惡意犯規明定禁賽標準，聯盟將重新檢視斑馬的動作，再決定是否祭出懲處。如果聯盟認定是「揮拳」行為，規章明訂至少要禁賽1場，但類似「架拐子」動作則沒有明確標準。

美媒《USA TODAY》翻開歷史判例顯示，肘擊導致禁賽其實已有先例。2013年，史密斯（J.R. Smith）在季後賽肘擊泰瑞（Jason Terry）遭禁賽1場；2016年，懷塞德（Hassan Whiteside）對馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）出肘，同樣被禁賽1場。

被判得重的案例則發生在2005年，湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）以手肘擊中米勒（Mike Miller）喉部，遭聯盟禁賽2場。當時外界認為，布萊恩賽後公開否認犯規嚴重性，才會讓聯盟決定加重處分。