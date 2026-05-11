NBA／76人慘遭尼克無情橫掃 安比德總結賽季竟給出「成功」二字

費城76人今天（11日）在自家主場114比144慘敗給紐約尼克，東區季後賽次輪遭橫掃出局，當家中鋒安比德（Joel Embiid）賽後罕見大談自己的傷病、心境，他坦言，其實自己一度以為籃球生涯可能已走到盡頭，如今能夠健康完成球季，對他而言已是一種成功。

76人在首輪克服1比3落後、逆轉淘汰波士頓塞爾蒂克後，卻在東區次輪完全失去競爭力，這也是安比德生涯第2次在季後賽遭4比0橫掃淘汰。

由於左膝問題，安比德今年賽季只打了38場，此外，他還歷經右側腹斜肌傷勢、闌尾切除手術，季後賽期間又帶著臀部與腳踝傷勢硬撐上陣。

不過，談到這個球季的總結時，安比德卻給出「成功」這個令人有些意外的答案。他說：「我知道我們輸了，也知道這可能不是大家期待的心態，但對我來說，這個球季是成功的。因為進入球季時，我根本不知道自己會在哪裡，不知道能不能打，甚至不確定還能不能上場。」

安比德坦言，過去幾年膝傷反覆，讓自己原本幾乎認為已沒有太多時間，「我以為自己完了，這是最直接的說法。」但經過球隊與醫療團隊努力後，終於找到讓膝蓋穩定的方法。「現在我坐在這裡，甚至不太擔心膝蓋問題了，即使有人撞到我、壓到我，雖然還是會有挫折，但跟過去相比，情況已經完全不同。」安比德說。

他也提到了例行賽尾聲他經歷的割闌尾手術，術後恢復其實比外界看到的更艱難。也因為安比德提早復出，所以核心肌群還沒恢復完整，連帶影響臀部、內收肌與身體協調性。安比德說：「一切都亂掉了，你根本沒有時間準備，就直接跳進季後賽強度，這真的很難。」

儘管如此，安比德仍表示，自己已盡全力幫助球隊，甚至半開玩笑說道：「也許我要多去教堂，避免季後賽前又發生這種事。我不知道，也許我是被詛咒了，或者費城被詛咒了。」隨後他補充只是玩笑，但也無奈表示只能持續做對的事，期待有一天命運能改變。

談到兒子亞瑟（Arthur）坐在自己身旁參與賽後記者會時，安比德明顯放軟語氣，他坦言不喜歡孩子聽到客場球迷對自己的嘲諷，但也希望兒子理解世界本來就有正反兩面：「他看到的是爸爸，而不是外界怎麼評論我。回到家後，看著孩子、妻子，知道自己是個好人，這才是真正重要的事。」