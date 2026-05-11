中職／徐薇老師戴「隔熱手套」開球！ 魔性歌聲令一壘審倒彈摸胸口

中信兄弟昨天（10日）進行「我不是歌手」主題日，並邀請補教名師徐薇與其子擔任開球嘉賓，原本說好不唱歌的她，驚喜開金口獻唱《我願意》和應援曲《我們兄弟》。魔性歌聲讓全場笑翻，就連一壘審王俊宏都疑似嚇到「倒彈」摸胸口，網友也直呼，徐薇的歌聲簡直和富邦悍將啦啦隊「檸魂歌姬」有得比。

中信兄弟昨舉辦「我不是歌手」主題日，特別邀請擁有魔性歌聲的徐薇開球，十分「懂哽」。賽前團長小白介紹徐薇登場時說：「今天我們特別邀請到這位開球嘉賓，她可以說是南陽街的女神，是公認的。不只在教學方面有獨特魅力之外，她的歌聲更是可以感動所有球迷朋友。」接著小白也與徐薇合唱《我願意》，引起全場球迷熱烈回應，還有人高喊「安可」。

這次徐薇和兒子江大成搭配的開球捕手則是江坤宇，徐薇看見「小可愛」本人，更是興奮地蹦蹦跳跳，還問小白：「這是你們特別安排的嗎？」開球一大笑點還有，小白在開球前先詢問她：「老師您知道開球要帶手套嗎？」徐薇回應：「之前很多人留言叫我記得帶手套，我想說我又不是從烤箱拿東西，幹嘛帶手套？」沒想到小翔隨後竟真的遞上「隔熱手套」和棒球遞給她，致敬她過去在《康熙來了》的金句「烤箱的東西拿出來一定要戴手套」。

補教名師徐薇母親節替中信兄弟開球。 圖擷自中信兄弟臉書

不只開球前獻唱《我願意》，局間中信兄弟帶動跳應援曲《我們兄弟》時，小白再度邀請徐薇開金口獻唱副歌，她也欣然接受拿起麥可風飆歌，過程中一壘審王俊宏聽到歌聲，驚訝地「倒彈」還回頭看向應援舞台，做出手摸胸口的動作，疑似被穿透力太強的歌聲震懾，畫面相當有趣。中信兄弟社群也有粉絲開玩笑表示，富邦悍將啦啦隊女孩「檸魂歌姬」檸檬是不是遇到對手了：「如果跟檸檬比的話是不是算有來有回？」、「檸檬有對手了？」

徐薇分享自己接獲開球邀請時的心情：「真的是驚喜萬分、美夢成真，因為我超愛棒球！」因此她排除萬難，特地調整母親節和兒子生日的行程，就是為了要到現場開球。此外，看到王建民也令她相當欣喜：「我剛一陣子就呆掉了！我補教名師，我愣在那，說不出話來，因為我看到王建民本人！」徐薇分享，當時她還曾飛到美國親眼看王建民的比賽，她最後說道：「喜歡棒球永遠不嫌晚。」並也感謝中信兄弟球團的邀請，給她圓夢的機會。