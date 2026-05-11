中職／FA大咖命運大不同 江少慶up、林岱安、陳子豪down

統一獅投手江少慶克服胸大肌撕裂傷勢考驗，日前久違登板先發，對樂天桃猿投3局失1分非責失，最快球速155公里，同一天富邦悍將捕手林岱安在二軍替補上陣，回歸一軍遙遙無期，命運大不同。

去年季後統一獅捕手林岱安行使FA自由球員權利，最終落腳富邦悍將，簽下7年最高總值5600萬元合約，統一獅補償球員選擇江少慶，月薪維持百萬元等級，可以視為兩隊變相的球員交易，富邦悍將補強捕手戰力，統一獅拿到稀缺的先發輪值本土投手。

來到統一獅，江少慶復出之路按部就班，逐步拉高強度，最終在5月3日完成轉隊後初登板，賽後含淚受訪感動人心，傷癒復出有了好的開始，本週末對中信兄弟3連戰，江少慶預計再度上陣先發，表現如何備受關注。

季富邦悍將首戰和新莊主場首戰先發捕手都不是林岱安，而且也沒給他太多機會，當初花高薪找他助陣的考量是什麼成了謎團。 聯合報系資料照

林岱安來到富邦悍將明顯放不開手腳，只打8場11打數0安打，就在4月23日遭下放二軍，回到一軍似乎遙遙無期。讓人摸不著頭緒的是，林岱安是富邦球團高薪延攬的FA捕手，理應獲得更多出賽機會以及更大的容錯空間，但本季富邦悍將首戰和新莊主場首戰先發捕手都不是林岱安，而且也沒給他太多機會，當初花高薪找林岱安助陣的考量是什麼成了謎團。

富邦悍將潛力捕手張育豪才19歲，現在談接班還太早，張進德無法久蹲，球隊仍需要林岱安補足薄弱的捕手戰力，只是到底要怎麼運用這名兩屆金手套捕手，看起來還沒有一個底，如果江少慶克服傷痛愈投愈好，成為統一獅不可或缺的先發輪值投手，林岱安在富邦悍將找不到明確定位和使用說明書，這一樁「FA變相交易案」，南霸天有機會成為最終贏家。

另一個FA轉隊案是中信兄弟「1號重砲」陳子豪，2024年季後行使FA權利轉戰味全龍，簽下10年最高總值1.3億元合約，平均月薪超過百萬元，至少保障5年，後5年雙方皆有選擇權及買斷合約權利，成為中職史上首位合約「億元男」。

陳子豪披上龍袍表現明顯不如預期，很難想像這是「億元男」陳子豪的成績單。 中央社

然而陳子豪披上龍袍表現明顯不如預期，去年至今他在一軍共計出賽129場其中118場先發，430打數只敲出4發全壘打，吞下91K，打擊率0.221、上壘率0.324、長打率0.284，如果你把名字遮起來，很難想像這是「億元男」陳子豪的成績單。

現在的陳子豪已經打到完全失去信心，如果在一軍繼續暢打，對球隊和選手都是傷害，近期他下二軍調整，何時回到一軍還是未知數，就現在這個時間點來看，當初補進「1號重砲」效果明顯不如預期，如果陳子豪再不振作，有可能5年時間一到就被買斷合約，味全龍認賠殺出。

中信兄弟在陳子豪出走後，加上陳文杰、林書逸轉戰其他球隊，張志豪長期養傷，即使如此，目前黃衫軍依舊外野戰力有詹子賢、岳政華、宋晟睿、許庭綸、曾頌恩，感覺上失去陳子豪的影響相對較小，只是曾頌恩同樣陷入「1號重砲魔咒」，這一年多來表現和陳子豪半斤八兩，中信兄弟要奮起，曾頌恩能否谷底反彈很重要。

陳俊秀則是2023年季後行使FA從樂天桃猿轉戰中信兄弟，37歲的他長打能力雖然不復當年勇，但攻守都有一定水準。 聯合報系資料照

陳俊秀則是2023年季後行使FA從樂天桃猿轉戰中信兄弟，37歲的他長打能力雖然不復當年勇，但攻守都有一定水準，多次關鍵一擊更是價值連城，而樂天桃猿獲得補償球員陳柏豪，他比陳俊秀年輕10歲，加盟猿軍第1年就豪取29次救援成功，隔年也有不錯的表現，算是各取所需的FA轉隊方案。

中職FA轉隊案並不多，現在成敗論英雄還太早，不過任何一樁FA轉隊都能活絡職棒市場，產出許多話題，無論結果好壞都是值得肯定的事。