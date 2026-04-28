亞運將改至奇數年舉辦 正式成奧運前哨戰

亞運會可能迎來改期！外媒提到，亞洲奧會正在研討四年一度的亞運會改到奇數年的可能，改到夏季奧運的前一年，好處是能讓賽事與奧運接軌，算是奧運的前哨戰，各大洲的綜合運動賽會都是如此，包含泛美運動會、歐洲運動會等。本屆名古屋亞運不受影響，最快將從下一屆杜哈亞運開始改到2031年。

未來亞運接軌奧運

根據《回聲報》報導，亞洲奧會正在研討將四年一度的亞運會改到奇數年的可能，確切來說是「固定在夏季奧運的前一年」，例如下屆的杜哈亞運配合2032年的布里斯本奧運，從原定的2030年延後到2031年。

本屆即將到來的名古屋亞運確定不受影響，會如期在今年9月下旬開戰，總計包含41個體育大項，新增了台克球與板式網球。

此舉的好處是讓賽事與奧運接軌，對頂尖運動員來說更好備戰，亞運會就成了奧運的前哨戰，各大奧會的選材與選手調整都能根據亞運會成績來評斷，而各大洲的綜合運動賽會都是如此，包含泛美運動會、歐洲運動會、非洲運動會都是辦在奧運前一年。

避開繁忙偶數年

亞運會改到奇數年還有個好處是躲開體育世界的偶數年「旺季」，非奧運的偶數年有世足賽、冬季奧運、各個單項運動的世界錦標賽，相對奇數年的大賽有限、多為偶數年大賽的資格賽。

然而，如此改動仍會有缺點，首先就是從本屆到下一屆杜哈之間的5年空窗期，對於部分沒有奧運項目的運動員來說，亞運是他們競爭的重點。

另外是特定項目的年齡限制，例如最知名的足球，亞運會足球是U23足球（參賽資格為23歲以下），原先2030年的亞運適齡是07年梯次，改制到2031年則多數會超齡，提前公布改組08年梯次為主力、或是杜哈亞運例外實施U24，都是可能的配套措施。

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