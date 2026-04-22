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MLB／李灝宇3打數1安打還有1保送！老虎第8局被釀酒人打爆
老虎隊台灣內野手李灝宇今天再度擔任先發三壘手，全場3打數1安打，選到1次保送，吞下2次三振。老虎在主場以4：12慘遭釀酒人隊痛宰。
李灝宇2局下1出局、一二壘有人時上場打擊，結果揮棒落空遭到三振，下一棒貝耶茲（Javier Baez）擊出飛球，老虎這局無功而返。
李灝宇4局下無人出局、一二壘有人時上場打擊，他鎖定直球，擊出左外野方向強勁安打，形成無人出局滿壘局面。下一棒貝耶茲擊出雙殺打，但送回1分，老虎追成1：3落後。
7局下李灝宇擔任首名打者，2好0壞落後情況下，先敲出界外球，再連選4顆球，形成四壞保送，不過這局老虎沒得分。
反觀釀酒人8局上開啟一輪猛攻，單局11打席狂轟7分，擴大至12：1領先。9局上老虎推派野手羅傑斯（Jake Rogers）投球，被敲2安無失分。李灝宇9局下再度擔任首名打者，這次站著不動遭到三振。
老虎終場以4：12輸球。李灝宇總計3打數1安打，選到1次保送，吞下2次三振，打擊率上升至0.214，OPS值0.553。
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