從盼「韓國輸」變「韓國贏」 韓國瑜要再改名？

立法院長韓國瑜近日因為經典賽困擾，因為8日的台韓戰大家都希望他改名叫「韓國輸」，但9日我們又希望韓國能贏澳洲，是否他要再改名為「韓國贏」呢？如果中華隊能否晉級複賽取決於他隊表現，還不如期待中華隊實力逐步增強，未來能夠自力晉級複賽。

韓院長要改名幾次？

中華隊8日於東京舉行的棒球經典賽以5比4打敗韓國隊，下屆經典賽不用從資格賽打起。立法院長韓國瑜發文出了感謝中華隊外，也開玩笑表示：「今天好多人要我改名（韓國輸）」，接下來如果南韓不能以至少8比3的分數打敗澳洲隊，中華隊將無法與日本一起晉級在美國邁阿密的複賽，這時候大家會希望韓院長還是改名「韓國贏」好了。

綜觀中華隊近年來國際賽事結果，2023年經典賽雖然拿下2勝2負，但因為對上巴拿馬失分太多，比較失分率的狀況下，因此被迫2025年要從資格賽起步；12強雖然獲得冠軍，但也是靠美國6比5打敗委內瑞拉，比較失分率的狀況才晉級。2025年的WBC資格賽，中華隊也是先輸給西班牙，隨後才在附加賽順利報仇晉級，過程都充滿著不少曲折。

棒球比賽變數多

雖然比賽除了實力以外，運氣也很重要，但若是出現2023年運氣不好的狀況，中華隊在規則下，還要在12強打完之後接著打資格賽，辛苦晉級經典賽會內賽；今年能否順利晉級，原本期待韓國輸的我們，現在又希望韓國能以特定比數贏下澳洲，但棒球是兩隊18個人的運動、變數如此之大，若依靠運氣晉級，仍顯得受制他人。

其實中華隊近年來的實力確實有所成長：旅外的球員變多、投手的球速也逐漸加快，對於運動科學的重視也逐漸增加，基層社區也吹起棒球營的風潮。但我國的職棒賽事數量與強度不足，且先發投手多仰賴洋投，球場也缺乏類似大聯盟Statcast的系統，選手很難從比賽中獲得即時數據以調整訓練方向，這些都有待球迷、職棒與政府努力。

強大實力扎實晉級

期望我們能夠看到在成棒等級的精彩比賽，以致於我們不再開玩笑要韓院長改名，也不用再崇拜美、日、韓的大聯盟好手，而是在更豐富的資源、更深厚的運動氛圍下，選手以強大的實力扎實晉級才是。

