NBA／灰熊再傳壞消息！莫蘭特手肘傷勢至少再休兩周

根據NBA記者席格爾（Brett Siegel）報導，灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）左手肘傷勢復原進度不如預期，昨日安排後續影像檢查，但結果顯示傷勢仍未完全癒合，因此將至少再缺席兩周，之後再重新評估復出時間。

莫蘭特是在1月22日對決老鷹的比賽中受傷，當時被診斷為左手肘尺側副韌帶（UCL）扭傷，之後便一直缺席至今。

這也意味著，莫蘭特很可能至少缺席接下來7場比賽，約占灰熊剩餘賽程的三分之一。球隊預計在3月19日前後重新評估他的恢復狀況，屆時也可能更明確了解他本季剩餘賽程的出賽可能性。

現年26歲的莫蘭特本季至今僅出賽20場，場均繳出19.5分、3.3籃板、8.1助攻與1抄截。其中3.3籃板為生涯新低，8.1助攻則追平生涯最高紀錄。不過，他本季投籃命中率41%、三分命中率23.5%，同樣都是生涯新低。

莫蘭特曾被視為NBA未來門面之一，但近年來場外風波與傷勢問題也讓他的職業生涯起伏不定。2022–23賽季，他因在社群媒體展示槍枝事件，曾被聯盟累計禁賽33場，另外也曾捲入與未成年人的衝突事件，使外界對其形象產生質疑。