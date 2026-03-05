聽新聞
經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心
經典賽中華隊今天中華隊對抗澳洲比賽，隊長陳傑憲在6局上，遭93.6哩（約150.6公里）直球直擊手部，當場面露痛苦表情，經過中華隊隨隊醫生表示，陳傑憲左手食指遠端骨裂，目前先以石膏固定，隊醫正陪他去醫院檢查，後續待檢查結果，而據媒體報導，陳傑憲賽後發聲也感謝各界對他的關心。
據《東森新聞》報導，陳傑憲說明，坦然面對發生的一切，這是比賽的一部分，每個人都揹負壓力，突然狀況難免會發生，但大家彼此都尊重。
陳傑憲今天是被澳洲中繼左投奧洛林（Jack O'Loughlin）投出的一顆觸身球打到，在東京巨蛋現場也出現應援的台灣球迷們發出噓聲，而陳傑憲提前傷退後，由宋晟睿代跑壘。
