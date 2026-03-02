擊劍／亞青賽中華青年隊史首金入袋 劍指2026名古屋亞運

擊劍協會深耕基層見成效

2026年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽（Asian Cadet & Junior Fencing Championships 2026）於印尼雅加達正式落幕。中華台北代表隊在本屆賽事展現強大競技實力，不僅由青年男子銳劍團體摘下隊史首枚亞青金牌，青年女子鈍劍團體與青少年女子銳劍團體亦分別奪下銀牌與銅牌。本次多項獎牌的突破性表現，不僅刷新隊史紀錄，更證實我國擊劍運動在多年基層培育與戰略佈局下，已穩居亞洲領先梯隊。

精準戰術執行：青年男子銳劍代表隊突破歷史封鎖

青年男子銳劍團體金牌_頒獎花絮1(左起李讓、林哲群、陳秉濬、劉瀚文)。 國際擊劍總會提供

本次青年男子銳劍代表隊（選手：李讓、林哲群、陳秉濬、劉瀚文）在奪金過程中展現了高度的心理素質。此外，個人賽表現同樣亮眼，陳秉濬奪得青年男子銳劍個人銅牌，展現個人戰力與團體默契的雙重優勢。

青年男子銳劍執行教練賴明助表示，本次奪金並非偶然。教練團於賽前一晚召開深度戰術會議，針對潛在對手的技術特點與節奏進行詳盡剖析，並同步強化選手的心理建設。賴教練指出：「選手在場上完美發揮了沉穩、不怯場的特質，面對高壓時刻仍能冷靜執行既定戰術，展現高度團結，最終成功取得金牌榮耀。」

政策導向與人口紅利：從俱樂部到國家隊的轉型

青年女子鈍劍團體賽。 國際擊劍總會提供

針對本次「一金一銀三銅」的佳績，賽會總領隊王三財特別強調了國內擊劍生態圈的轉變。王領隊指出，青年組國際競爭力的顯著提升，核心關鍵在於「基層參與人口的質與量並進」。

「目前台灣在兒童與國小階段的擊劍運動發展極為蓬勃」王三財總領隊說明，「擊劍協會積極響應運動部政策，除全力支持並協助各縣市擊劍俱樂部的發展外，更籌辦連續14年舉辦全國國小盃擊劍錦標賽，長期推動競技運動全民化。當民間俱樂部成為穩定的選材溫床，我們才能在國際賽場上持續產出具競爭力的優秀國手，這正是今日好成績的最強基石。」

未來戰略：鞏固世界排名，劍指亞奧運

青年女子鈍劍團體銀牌。 國際擊劍總會提供

本屆亞青賽事的積分挹注，將大幅提升我國選手在世界青年排名（FIE Ranking）的優勢。接下來協會將重點鎖定即將到來的世界青年擊劍錦標賽，力求在世界級舞台再次突圍。

展望未來，這批新生代好手將成為國家培訓隊的核心儲備戰力。協會將持續優化科學化訓練體系與國際賽事參與頻率，確保選手在轉入成人組後，能無縫接軌國際高強度對抗，為台灣在亞奧運賽場上爭取最高榮譽。