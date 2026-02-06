經典賽／美國隊豪華陣容堪稱史上最強！美媒直言日本連霸之路挑戰重重

世界棒球經典賽（WBC）各參賽國正式名單全數確定，全球棒球迷的目光也隨之聚焦，這場棒球盛事的氣氛正式升溫。上屆賽事以7戰全勝之姿奪冠的日本武士隊，此次再度集結豪華陣容，目標直指史無前例的連霸。

日本此次名單中一口氣徵召多達9名大聯盟球員，創下歷屆新高。只是基於保險與球團考量，本屆大谷翔平將以指定打擊身分出賽，不再「二刀流」登板。即便如此，日本隊整體戰力在攻守兩端仍被認為幾乎沒有明顯破口，具備再度問鼎冠軍的完整條件。

那麼，放眼國際，日本在「世界眼中」的定位又是如何？美國體育權威媒體《CBS Sports》近日以「日本能否完成連霸？化身『超級球隊』的美國是否能推翻王者？」為題，針對所有WBC參賽隊伍進行戰力分級評比，並預測這項大型國際賽事的走向。

在這份評比中，日本被排在整體第2名，僅次於美國，甚至高於擁有多名超級球星、被排在第3的多明尼加。報導指出，日本「再次站在冠軍競逐的核心位置」，並點名多位旅美主力，強調其整體深度與穩定性。

《CBS Sports》分析指出，鈴木誠也因斜肌傷勢缺席2023年賽事，如今健康回歸並順利進入名單；大谷翔平雖不投球，但作為打者依舊是全世界最具威脅性的存在；而山本由伸則被視為先發輪值的絕對王牌。報導直言，這批「海外組」球員讓日本在國際賽場上持續保持頂尖競爭力。

此外，該媒體也特別點出日本厚實的本土戰力，將阪神虎的佐藤輝明、森下翔太，以及日本火腿鬥士的伊藤大海列為代表人物，盛讚他們是「即便不在大聯盟，也堪稱世界頂級的球員」，藉此凸顯日本職棒的整體水準。

不過，即便是衛冕冠軍，日本仍僅被評為第2名，關鍵原因就在於美國隊此次祭出的史詩級陣容。報導形容，這支美國隊「幾乎可以說是歷來最強」，無論投打都堆疊出令人咋舌的戰力。

打線方面，美國隊擁有「法官」賈吉（Aaron Judge）、史瓦伯（Kyle Schwarber）、羅利（Cal Raleigh）等長程砲火；投手群則由史庫柏（Tarik Skubal）與史肯斯（Paul Skenes）雙塞揚級強投領銜，此外，萊恩（Joe Ryan）、韋伯（Logan Webb）等名投也名列輪值。

《CBS Sports》回顧上屆賽事指出，美國在2023年已經距離奪冠僅一步之遙，但當時的陣容與2026年版本相比「根本無法相提並論」。

文中寫道，當年的輪值包括凱利（Merrill Kelly）林恩（Lance Lynn）、馬丁尼茲（Nick Martinez）以及生涯末期的溫恩萊特（Adam Wainwright），而本屆則是全面升級。打線方面還擁有卡洛爾（Corbin Carroll）、哈波（Bryce Harper）、惠特（Bobby Witt Jr.）等巨星一字排開，幾乎讓人找不到「排錯棒次」的可能性。

報導更直言：「這套陣容毫無疑問是美國棒球史上最頂級的WBC名單，剩下的就只是實際站上賽場，把冠軍拿走而已。」

面對被外界形容為「只差出賽就能奪冠」的美國隊，以及多支同樣來勢洶洶的強權，日本武士隊能否突破重圍、擊敗這些豪華陣容，再度把冠軍獎盃帶回日本，成為本屆世界棒球經典賽最大焦點。