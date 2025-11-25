太陽打西區升起 布魯克斯脫胎換股成為「鬥魂」

今年夏天太陽跳樓重建，先開除前公鹿總冠軍教練布丹霍澤，換上40歲菜鳥教練奧特(Jordan Ott)，6月交易送走杜蘭特從火箭換來布魯克斯(Dillon Brooks)、格林(Jalen Green)和一首輪籤+五次輪籤，8月再買斷比爾(Bradley Beal)。

太陽拆了組合失敗夢幻三巨頭杜蘭特、布克、比爾，圍繞布克建隊，更大膽啟用沒有NBA執教經驗年輕教練奧特。

太陽從火箭收進性格暴躁、場上喜歡滋事小前鋒布魯克斯，以及天賦滿滿，但投籃選擇一直不好，命中率和表現都很起伏天才後衛格林，承擔不小風險。

但太陽更大風險是全隊沒有一個正牌主控，唯一能打控球的是2023年落選秀格里斯佩(Collin Gillespie)，上季在太陽主要打垃圾時間，每場出賽14分鐘，場均5.9分、2.4助攻。

太陽布克(右)+布魯克斯(左)在新體系下取得成功。 美聯社

季前沒有人看好太陽所有操作和重建布局，原因有幾個：

1、上季杜蘭特+布克+比爾夢幻組合都一團混亂，太陽沒能打進季後賽，憑什麼布克+布魯克斯+格林能取得成功。

2、布魯克林逞凶鬥猛，場上鬥氣滋事不斷，格林投籃和臨場表現很吃手氣，狀況起伏不一難以預期，兩人都不是球星或台柱核心球員。

3、沒有一個正牌主控穩定節奏+控制比賽節奏，布克、布魯克斯、格林都是進攻箭頭或得分終結者，太陽隊形和陣容太過畸型。

4、奧特是太陽最近四年更換的第四個總教練，前兩季太陽已經埋葬兩個過去五年曾帶隊拿過NBA總冠軍的教練佛蓋爾和布丹霍澤，40歲只有NBA助理教練驗奧特，只能期待。

太陽重建全新陣容中，將重心放在只有一個王牌球星布克，其他都是配角。 路透

太陽重建全新陣容中只有一個王牌球星布克，布魯克斯和格林都只是配角，後衛艾倫(Grayson Allen)、前鋒奧尼爾(Royce O’Neale)、中鋒威廉斯(Mark Williams)、後衛格里斯佩也都是角色球員，天賦不足，陣容有明顯缺陷，太陽需要時間在團隊和防守建立全新球隊文化和競爭力。

大陽開季1勝4敗，確實有點慘，但過去12戰10勝2敗，太陽開季11勝6 西區第六，比快艇、灰狼還要出色，所有一切都超乎想像。

攻防數據可以馬上呈現這支打破重建太陽何以打出出人意表戰績與表現。

防守效率第13，這是太陽重建和打出狀況最有力底氣。

太陽新教頭奧特為太陽設計兩套主要打法，在快速跑動攻防轉換基礎上，利用擋拆創造兩翼空間和出手機會。 美聯合社

進攻效率第八，沒有正牌主控，奧特為太陽設計兩套主要打法，在快速跑動攻防轉換基礎上，利用擋拆創造兩翼空間和出手機會，為布克在弧圈橫向掩護，創造兩側和罰球區一對一空間，讓太陽打出完美半場進攻。

三分命中率3成84排第六。艾倫、格里斯佩、奧尼爾、克德溫五名主要輪換角色球員三分命中率都在4成以上。其中格里斯佩接球就投三分命中率，聯盟第一，這個毫不起眼185公分白人後衛正在太陽閃閃發光。

更難以置信的是布魯克斯成了全新太陽「鬥魂」，布魯克斯場均21分生涯最高，布魯克斯不只靠防守改變比賽，帶動團隊士氣和贏球氣勢，更重要的是他成為太陽第二號得分手。

「布魯克斯為球隊帶來特殊能量，你會很高興擁有這樣一名隊友，他總是為勝穌和團隊全力以赴，無所畏懼」太陽一哥布克如此形容布魯克斯在太陽核心作用。

太陽正在恢復成為一支更有競爭力球隊，他們甚至能闖進季後賽。 路透

有人挑剔太陽過去12戰10勝對手太弱，賽程太輕鬆，或許有可能，但三分手感和命中率不會騙人，防守強度不會騙人，全隊有七人場均得分至少11分也很有說服力，太陽正在恢復成為一支更有競爭力球隊，他們甚至能闖進季後賽。

太陽正從西區升起，你看見了嗎！