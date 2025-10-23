NBA／震撼彈！拓荒者教頭畢拉普斯與熱火球員 傳因涉非法賭遭逮捕

76人隊今天以117：116險勝塞爾蒂克隊，但前MVP中鋒安比德（Joel Embiid）全場只拿4分，引發外界擔憂。76人總教練諾斯（Nick Nurse）有不同看法，他認為安比德打得很好。

2025-10-23 14:40