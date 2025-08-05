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MiLB／37歲前田健太找到新東家！ 與洋基簽下小聯盟合約

聯合新聞網／ 聯合新聞網／綜合報導
日籍投手前田健太。(美聯社) 美聯社
日籍投手前田健太。(美聯社) 美聯社

37歲的日籍老將前田健太在日前選擇離開芝加哥小熊後，如今找到新東家了，洋基隊今天（5日）官宣與他簽下小聯盟合約，這將會是前田旅美生涯的第5支球隊。

前田健太本季以後援身分出賽7場，8局投球被敲9支安打、6次保送，防禦率高達7.88。5月初他被底特律老虎移出40人名單，經過無條件讓渡程序後，5月中加盟芝加哥小熊，他在3A愛荷華小熊先發出賽12場，成績3勝4敗、防禦率5.97不盡理想，未獲得升上大聯盟的機會，前田也在3日選擇「跳脫條款」離開小熊。

雖然前田在小熊隊3A帳面上數據不佳，不過，洋基球探觀察到他在最後兩場先發共12局只被敲出5支安打、失1分，因此決定與他簽下小聯盟合約，前田將從3A史克蘭頓/威爾克斯-巴里鐵路騎士隊出發，尋求重返大聯盟的機會。

前田健太2016年叩關大聯盟、加入洛杉磯道奇，2020年轉戰明尼蘇達雙城，去年季後加盟老虎，如今的洋基已是他本季第3支球隊、生涯第5隊，他至今9年大聯盟生涯，例行賽出賽226場，其中有172場先發，成績68勝56敗、6次救援成功、ERA 4.20。

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洋基 大聯盟 小聯盟 前田健太

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