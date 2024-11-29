亞洲少棒賽／中華隊奪冠AIT又閃電發文祝賀 台灣網友：謝謝美國
U12亞洲少棒錦標賽今天中華隊擊敗南韓隊奪冠，美國在台協會AIT繼12強之後，於今天也是第一時間就在官方臉書慶賀台灣，「恭喜！台灣棒球再奪冠軍，台灣U12少棒隊一路過關斬將，在剛剛與南韓爭冠的賽事中以5:1取得勝利，獲得2024年亞洲少棒錦標賽冠軍！台灣小將在球場上精湛的表現、勇往直前的鬥志，都讓我們所有人深受鼓舞。再次恭喜台灣！」
世界棒球12強賽事在東京進行4強賽，美國在複賽第二場打敗委內瑞拉助中華隊提前挺進決賽，AIT一則有趣的發文，「美國贏啦！！！！！（不客氣）」，特別加註不客氣，引起台灣人民共鳴，超過6萬人按讚。先前中華隊在12強賽奪冠，AIT就第一時間發文祝賀台灣。
於今天亞洲少棒賽奪冠，網友也紛紛留言，「AIT超棒」、「台灣尚勇！！謝謝美國」。
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