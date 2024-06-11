2025雙北世壯運迎來倒數 南野子期待將數位運動社群理想實現

世壯運即將迎來最後倒數的時間，還沒參加的民眾，只要年滿30歲，對運動有夢想，想站上大舞台和國外的選手同台競技，歡迎一起來報名！

說到2025雙北世界壯年運動會，就不能不提到有一群默默付出的社群工作者，他們是南野子國際整合行銷有限公司的小編團隊，自2023年中至今，不斷協助2025雙北世壯運執行辦公室在賽事消息的發佈，運動人物的介紹，運動觀光的影片拍攝，也找來許多知名運動員開出名人課表，讓國內外想運動想參賽，但還不知道如何參賽的粉絲們可以一起備戰！

南野子國際整合行銷公司的創辦人林靜妮Jennifer，自兩年前回台灣創立此公司，之前在兩岸三地的運動行銷行業有非常多的運動行銷經驗，也服務過許多知名歐洲足球俱樂部和知名足球及籃球球星。而南野子第一場活動就是辦理台鋼雄鷹的新人測試會，之後公司承辦了許多知名活動，像是美麗佳人pink run或是NBA冠軍金塊隊小波特到基隆舉辦的「明日之星籃球訓練營」，受到許多企業品牌和粉絲重視。南野子總經理林靜妮表示，很開心回到國內遇到很多貴人願意幫助南野子，也願意投資南野子，讓公司的發展可以更上層樓，Jennifer也表示未來南野子也會推出自己的品牌服務運動迷，但是內容是什麼，Jennifer也賣了一個關子，新的品牌將會在七月份推出，想知道的運動迷就趕快關注南野子國際整合行銷的官網和FB。