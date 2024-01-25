2024國際賽事年 徐展元邀全民應援一起穿上TEAM TAIWAN

2024各體育項目的國際巡迴賽已陸續開跑，小戴也剛於印尼羽球公開賽拿到她今年的第一金！而今年最受矚目的賽事焦點會落在7月底起為期兩週的巴黎奧運；年底壓軸還有世界棒球12強賽，小組預賽有望於大巨蛋舉行，屆時必定會再掀起一波國民棒球熱；除了國際賽，也有許多台灣選手旅外打拼中，挑戰更高的體育殿堂。

比賽中選手在賽場上盡力發揮感動球迷，球迷的應援往往也能帶給選手不放棄的動力，甚至有機會創造出主場優勢的運氣!! 凝聚出好成績，也能讓台灣更被世界看見！

台灣新興服飾品牌7th island，特別於嘖嘖募資推出TEAM TAIWAN應援系列，邀請全民一起穿上TEAM TAIWAN，為台灣選手集氣加油！除了穿上強運，募資期間訂購商品，還可以指定一位選手留言給他，品牌會將大家的應援心意透過應援T和應援卡送給選手。這款今年最熱血質感的時尚單品，套一句應援小隊長徐展元的名言：好想贏韓國，不想吃鍋貼的都要一起來穿！

TEAM TAIWAN應援系列包含4款春夏T恤和秋冬帽T，全系列台灣製造，以中磅細纖純棉為底，透氣親膚，穿起來舒服不會透，會挺但不厚重，結合電繡、立體車縫、發泡燙印等精緻做工，「除了應援心意之外，也是衣櫃裡好看好穿的高質感單品」。各款分男女版型，各5段尺寸，要讓全民都能穿上身！

商品於嘖嘖募資已進入最後倒數階段，2/4即將收單，想一起加入應援的球迷們動作要快，購買網址：https://r.zecz.ec/2ZJQ。