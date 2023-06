NBA／約柯奇飆高分金塊一勝難求？ 穆雷：兩者並無關聯

約柯奇(Nikola Jokic)在總冠軍賽第2戰場全場出手28次,飆進41分11籃板4助攻,出手次數本季季後賽單場第4多,也是第3次突破40分,然而如同前兩次破40分的比賽,金塊再度落敗。

約柯奇在首輪對灰狼第4戰拿下43分,第二輪對太陽第4戰也轟進生涯季後賽新高53分,這兩場比賽金塊都輸球。連同今天在內,金塊今年季後賽一共吞下4場敗仗,這4場約柯奇得分都超過30分。事實上,約柯奇生涯季後賽共有4次突破40分,金塊4場都吞敗。

Nikola Jokic (41 PTS, 11 REB) with a remarkable Game 2!



Denver will look to bounce back in Game 3 and secure a 2-1 series lead 🍿



DEN/MIA Game 3:

Wednesday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/z2LryrxZe6