籃球／誇張！美高中籃賽賽後握手 球員竟施暴將對手打倒在地

一場美國高中籃球賽發生令人難以想象的畫面，這視頻在網路上流傳，球員暴力行為，引發重視。

據美國媒體報導，美國時間周二，一場在愛荷華州卡萊爾高中與內華達高中的比賽，賽後兩隊握手致意時，突然一位卡萊爾高中球員，毆打前來握手的內華達高中球員，連出兩拳，第一拳打中肚、第二拳打中下巴，把對方打倒在地。

一名卡萊爾高中學生說，「當時整個體育館都瘋了，沒有人知道是怎麼回事。」

事態嚴重到最後動用警方出面逮捕這名出手的卡萊爾高中球員，並被指控故意傷害；法院的文件指稱，「他毫無理由出拳」。

卡萊爾高中球隊負責人表示，「毫無疑問，這是一起不幸的事件，但不能代表卡萊爾高中存在的學校文化。我想明確表示，這種行為是不被容許在學校發生。」

據現場觀眾表示，這兩名球員在比賽中就開始互相辱罵，這可能導致了賽後打了起來。相關事實，仍由警方與校方調查中。