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日職／爆表！巨人守護神投出166公里速球 打破大谷翔平日本紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
巨人隊守護神維埃拉。 擷圖自巨人隊官方推特
巨人隊守護神維埃拉。 擷圖自巨人隊官方推特

經歷奧運結束之後，日本職棒今日重新恢復球季比賽，首日就有最大亮點出現，讀賣巨人於主場對決中日龍之戰，巨人隊守護神洋投維埃拉(THYAGO VIEIRA)在九局下出場投球，投出166公里的速球，打破由大谷翔平原來保持165公里，成為日本職棒新紀錄，終場巨人以4：2獲勝。

維埃拉出身於巴西，17歲就簽約美國職棒，於2017年在大聯盟初登板，成為巴西史上第五位進軍大聯盟球員，去年開始加入巨人隊，今年是他在日職第二個球季，本季負責球隊終結者工作，連同今天是第10次救援成功，能投出166公里破紀錄的速球，他自己都很意外，「我原本以為那球沒有這麼快，但我真的很高興，為此我一直努力付出。」

讀賣巨人 大谷翔平 中日龍

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