男童遭無照柔道教練重摔腦死 林義傑：不能接受孩子受凌虐

台中市豐原區南陽國小一年級黃姓男童，練學柔道健身，竟被一名何姓教練重摔27次腦死，由於何姓教練被查出根本沒有專業教練證照，令各界深感憤怒，超馬好手林義傑就在臉書PO文說，「不能接受好端端孩子被受凌虐。」

曾參與橫渡撒哈拉沙漠、世界四大極地超級馬拉松巡迴賽的超馬好手林義傑，目前個人創立個人品牌「 SUPERACE」行銷商品及賽事。針對男童腦死事件發文，引來網友一起聲援。

網友紛紛留言，「孩子哭喊聲刺痛我心！非常憤怒!!!」、「看了真心痛。」