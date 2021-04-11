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花式滑冰／北市青年盃首創家庭娛樂組 參賽者爭奇鬥艷搶風采

聯合新聞網 / 綜合報導
家庭娛樂組賽事，左起邱宏學、邱宥寧。 大會提供
家庭娛樂組賽事，左起邱宏學、邱宥寧。 大會提供

110年台北市青年盃滑冰錦標賽首創家庭娛樂組賽事，廣受好評，許多家長與小孩攜手合作，盛裝打扮展現獨特風格，造成話題。

台北市體育總會滑冰協會表示，在歐、美各國滑冰就是種日常娛樂，年齡層相當廣泛，更常有三代同堂一起同樂的畫面，協會的立意是希望將滑冰運動推廣到各年齡層，而相較於競技組的肅殺氣氛，家庭娛樂組更增添了許多溫馨的氛圍。

參與家庭娛樂組花式三級的邱宏學、邱宥寧父女檔打扮更猶如參與舞會一般，其中父親邱宏學是在女兒的滑冰老師極力鼓勵下開始參與這項運動，他說：「教練一直很鼓勵親子同樂，於是就從去年底開始陪女兒上課，今天比賽時心情很感動，往後不排斥繼續透過滑冰陪伴女兒成長」。11歲的邱宥寧則笑說，要極力說服母親明年一同參與。

家庭娛樂花式二級的曹世維一家則是全家扮成迪士尼動畫「海洋奇緣」，一登上冰場就引起一陣驚呼。母親林晏慈表示，家裡主要是大女兒曹妍瑈在學滑冰，教練也一直很鼓勵家人一同參與，所以決定全家一起同樂，父親曹世維則是為了討女兒歡心，一月開始加緊練習，至於為什麼選擇此造型登場，林晏慈說，因為大女兒妍瑈很喜歡海洋奇緣，於是就決定全家一起配合她打扮。

曹世維感性得說：「原本覺得很麻煩有點排斥，但看到小朋友很開心就覺得一切都很值得，這是個很棒的回憶及紀念」。

本次青年盃道具跟親子組受到廣大迴響，佳評如潮，主辦單位未來也將在10月30日登場的是台北市中正盃滑冰錦標賽繼續舉辦，盼能吸引更多選手與家長一同參與盛會。

家庭娛樂組賽事，左起邱宏學、邱宥寧。 大會提供
家庭娛樂組賽事，左起邱宏學、邱宥寧。 大會提供

家庭娛樂組賽事，左起邱宏學、邱宥寧。 大會提供
家庭娛樂組賽事，左起邱宏學、邱宥寧。 大會提供

家庭娛樂組賽事，邱宏學(右)、邱宥寧。 大會提供
家庭娛樂組賽事，邱宏學(右)、邱宥寧。 大會提供

家庭娛樂組賽事，邱宏學(右)、邱宥寧。 大會提供
家庭娛樂組賽事，邱宏學(右)、邱宥寧。 大會提供

家庭娛樂組賽事，邱宏學(右)、邱宥寧。 大會提供
家庭娛樂組賽事，邱宏學(右)、邱宥寧。 大會提供

家庭娛樂組賽事，左起曹世維、曹妍瑈、林晏慈。 大會提供
家庭娛樂組賽事，左起曹世維、曹妍瑈、林晏慈。 大會提供

家庭娛樂組賽事，右起曹世維、曹妍瑈、林晏慈。 大會提供
家庭娛樂組賽事，右起曹世維、曹妍瑈、林晏慈。 大會提供

家庭娛樂組賽事，曹世維一家。 大會提供
家庭娛樂組賽事，曹世維一家。 大會提供

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