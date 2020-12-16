聽新聞
test
0:00 / 0:00
PLG／證實球員譚傑龍私密影片外流 夢想家：遭盜錄
針對P聯盟開打前，寶島夢想家球員譚傑龍密影片外一事，球隊發出新聞稿指稱他是遭到盜錄。
台新夢想家球員譚傑龍三年前受數位性別暴力及網路桃色視訊詐騙，並遭有心人士惡意盜錄，日前他已至內政部警政署刑事警察局偵查第四大隊第二隊報案，相關單位已朝違反刑法及兒童及少年性剝削防制條例方向偵辦中。
夢想家董事長張承中表示，此行為已觸及妨害秘密、妨害風化以及恐嚇罪，「引誘少年猥褻拍攝、持有並散佈影片、圖片，甚至恐嚇及恐嚇取財，此類行為都是很嚴重的刑事責任。」
張承中董事長也呼籲，現階段需要大家共同保護被害人，任何人都不應該持有、散佈猥褻圖片或影片，否則都將觸法。「希望媒體以及球迷朋友們能夠團結，不要此惡意行徑得逞，更不要使他能夠一再藉由此舉威脅任何人，大家齊心一起好好保護籃球環境。」
譚傑龍當時尚未成年，在未思考後果的情況下做出此行為，他已感到十分懊悔，若造成社會大眾及球迷觀感不佳，球員譚傑龍誠摯致歉，夢想家球團將全力支持並協助球員處理相關事宜，並鼓勵他以更強的心理素質及更好的表現來面對。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言