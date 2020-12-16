PLG／證實球員譚傑龍私密影片外流 夢想家：遭盜錄

針對P聯盟開打前，寶島夢想家球員譚傑龍密影片外一事，球隊發出新聞稿指稱他是遭到盜錄。

夢想家董事長張承中表示，此行為已觸及妨害秘密、妨害風化以及恐嚇罪，「引誘少年猥褻拍攝、持有並散佈影片、圖片，甚至恐嚇及恐嚇取財，此類行為都是很嚴重的刑事責任。」

張承中董事長也呼籲，現階段需要大家共同保護被害人，任何人都不應該持有、散佈猥褻圖片或影片，否則都將觸法。「希望媒體以及球迷朋友們能夠團結，不要此惡意行徑得逞，更不要使他能夠一再藉由此舉威脅任何人，大家齊心一起好好保護籃球環境。」

譚傑龍當時尚未成年，在未思考後果的情況下做出此行為，他已感到十分懊悔，若造成社會大眾及球迷觀感不佳，球員譚傑龍誠摯致歉，夢想家球團將全力支持並協助球員處理相關事宜，並鼓勵他以更強的心理素質及更好的表現來面對。