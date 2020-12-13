首屆台中市長盃英雄聯盟電競賽 400名好手線上對戰

首屆「台中市市長盃英雄聯盟錦標賽」今(12)日線上開打，吸引全國約80隊、400人參賽，冠、亞軍各可獲5萬、3萬元獎金，季、殿軍均獲1萬元獎金；市府運動局長李昱叡出席活動，為選手加油，盼透過活動鼓勵全國電競好手交流挑戰，帶動台中電競運動風氣。

台中市體育總會電子競技運動委員會主委暨市議員江肇國今日也到場為選手打氣。運動局表示，市府與台中市體育總會電子競技運動委員會合作，促成第一屆市長盃英雄聯盟(League of Legends)電競賽事，以全線上競賽方式，讓選手競技交流，不僅有弘光科技大學、修平科技大學、明台高中及青年高中等台中市設電競專班的學校參加，也吸引遠東科大、正修科大、東泰高中、三信家商等外縣市學校同場較勁。

運動局說明，賽事以5對5團隊、線上競賽方式進行，一局定勝負，直至四強賽及冠、亞軍賽採三戰兩勝制，賽事資訊及當日賽事直播請參閱台中市體育總會電子競技運動委員會粉絲專頁。

運動局指出，台中積極打造「酷城市、酷運動」，推動電競運動，日前「六都電競爭霸戰」、「WirHouse 2020電競社群全國派對」大獲好評，台中年度電競盛事「2020台中電競嘉年華」也將於12月18日至20日於僑光科技大學舉行，配合「2020台中女麗購」即日起至明年2月6日登場，民眾在台中消費登錄台中購物節APP，累積滿500元抽好禮，有機會抽到黃金50兩等大獎，歡迎全國民眾踴躍參與。

此外，「109年台中市長盃街舞錦標賽」今日在北新國民中學活動中心盛大舉辦，吸引超過百名熱愛街舞民眾到場參與盛會，分為社會組（公開組）、大專組、高中組、國中組以及國小組共五組，進行Breaking和Freestyle，決賽採取單淘汰Battle賽制，每人兩招，讓選手盡情發揮，賽況相當激烈。

運動局局長李昱叡指出，台中市街舞運動興盛，台中市體育總會街舞委員會去年承辦2019BOTY世界街舞爭霸賽台灣區資格賽，今年則與市府運動局共同主辦霹靂無雙亞洲街舞大賽台灣資格賽，讓街舞運動在台中蓬勃發展。

台中市體育總會街舞委員會主任委員暨市議員沈佑蓮出席活動時也表示，台中市長盃街舞錦標賽今年是第一屆，盼藉由競賽互相觀摩舞技，促進運動技能與觀念的交流，未來台中會持續大力推動街舞運動。