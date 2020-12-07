舉重／全國技術錦標賽 柯冠廷被教練點名是未來之星

109年全國舉重技術錦標賽，花蓮縣三民國中成績亮眼，7位選手參賽都得獎，包辦U12和U13國男組冠軍，其中U13國男組冠軍柯冠廷首次參加正式比賽就嶄露天賦，被教練詹依燃點名是未來之星。

本次賽事吸引全台各地新秀參加，U13國男組一共有24名選手角逐。首度參賽的柯冠廷在抓舉和挺舉總和獲得228分，加上垂直跳6.5分和握力8分，以242.5分力壓群雄，擊敗同隊的洪俊熙勇奪冠軍。

柯冠廷絕佳表現，連教練詹依燃都直呼出乎意料，「他感覺是比賽型選手，到比賽現場整個潛力被激發。上週比賽前隊內測驗，洪俊熙整體表現都贏他，在各方面也比較看好洪俊熙，結果比賽成績大翻盤！」

柯冠廷在奪冠第一時間就打電話回家報喜，結果連媽媽也不相信，還反問說「是開玩笑吧？」詹教練提到，這是他這輩子第一次拿冠軍，心裡非常開心，這座冠軍也讓他內心更加堅定、更有自信心，也讓他有下一個目標去努力，「他跟我說以後要更認真練習，要拿更多第一名。」

柯冠廷原先加入舉重隊，家長只是想要他運動減肥，當時體重逼近105公斤，詹依燃說：「他完全沒有運動底子，剛開始訓練時有點負荷不了，擔心他承受不住，所以一開始他是練一天，休息好幾天。」

柯冠廷。 教練提供

舉重運動訓練辛苦又乏味，柯冠廷也曾經想放棄，藉病痛逃避練習，詹依燃說：「他個性比較溫和、內向，剛加入舉重隊的時候，比較不敢嘗試，我也是選手出身，可以了解小孩子這階段會出現的問題，在旁適時給予輔導與鼓勵，加上他被身旁的同儕感染，看到別人正在努力訓練，久而久之他也被影響，願意花時間投入，現在他已經愛上舉重。」

柯冠廷身材魁梧，爆發力十足，練習短短2個多月時間，目前後蹲舉已經快160公斤，詹依燃讚他不只有天分，而且還願意苦練，「他先天協調性和爆發性都很優異，但他其實也算是後天苦練型，他知道自己沒有很好的底子，所以很努力訓練。」

詹依燃表示，柯冠廷具備成為好手的條件，未來計畫以兩部分加強，第一階段先幫他把體重降下來，一邊訓練一邊結實各部位肌肉，另一部分是持續精進技術動作，「只要他肯堅持下去，相信他未來會有很好的成就。」