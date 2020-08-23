台新金女子路跑風雨中開跑 女將展現「姊無畏」精神

疫後亞洲首場，也是全台最盛大女子路跑趴「2020 Taishin Women Run TPE」8月23日亮麗登場，台新金控董事長夫人彭雪芬親自領跑，完美詮釋女子路跑一貫的「姊無畏」女力態度。半馬則由正努力學習和傷痛和平共處的重慶國中教練傅淑萍，以1小時22分53秒連莊。

原訂3月底舉辦的台新銀行女子半程馬拉松「2020 Taishin Women Run Taipei」，因新冠肺炎疫情延期至23日清晨在臺北市政府廣場熱情開跑。在全球COVID-19疫情下，國際女子路跑聯盟(IWRL)及國際馬拉松總會(AIMS)的賽事中，台灣是少數可以在城市舉辦的賽事。此次賽事除台北霞海城隍廟神明將親臨現場外，台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬及輔大家醫科美女醫師許書華力挺防疫新生活參加3K組，美女主播呂佳宜也號召媽媽女兒跑起來。

台新金控董事長夫人彭雪芬（左二）親自領跑10公里組，董事長吳東亮愛相隨。 台新金提供

由台新銀行冠名贊助並和知名運動品牌New Balance合作，中華民國路跑協會主辦的Taishin Women Run TPE，23日清晨5時由台北市副市長黃珊珊、北市體育局長李再立、台灣紐巴倫經理邵琬芹、霞海城煌廟管理人陳文文等貴賓鳴槍後出發。

其中21.0975公里組、10公里組的起點是在臺北市政府前市民廣場，終點分別是在大佳河濱公園龍舟看台、河濱公園噴水池；今年首設的3K全民跑，起、終點則在大佳河濱公園噴水池。

台北市副市長黃珊珊（右三）、體育局局長李再立等貴賓鳴槍。 台新金提供

這是疫後亞洲首場最大規模女子路跑，為展現台新銀行「認真的女人最美麗」的精神價值，台新金控董事長夫人彭雪芬親自領跑10公里組，董事長吳東亮愛相隨，台新銀行法金事業總處執行長林淑貞及集團內女性主管及員工也熱情參與，並特別邀請台新銀行貴賓與客戶共襄盛舉，

在彭雪芬的帶領下，台新女性主管路跑團不僅全部在時間內完成賽事，更有多位主管刷新自身紀錄，展現無比堅毅的精神態度，展現新時代女性在任何時候都能展現自信與美麗，如同玫瑰花般的絢麗，台新金控也有很多員工自動自發組成專業加油團，為跑者加油打氣。

半馬冠軍傅淑萍。 台新金提供

21公里組重慶國中教練傅淑萍在出發後1公里便獨跑，終場以1小時22分53秒衛冕成功，李佳玫1小時26分25秒第二，2018年冠軍張芷瑄1小時27分02秒排名第三。10公里組冠軍為傅及姮，成績48分05秒。

傅淑萍說以前的跑法是前快後慢，這次本想改用前慢後快跑法，結果一開始大家都跑太慢反而跑不出來，最後還是決定按自己原先節奏跑，感覺今天逆風較大，雨倒是還好，就順順跑完沒想太多。並強調：「很感謝家人幫我照顧小孩，讓我可以暫時脫離一下媽媽的角色來比賽。」

面對身上大大小小的傷，傅淑萍很淡然。「很多人都有傷，我是生完孩子後，出現腰椎第二節壓迫到第三節的狀況，但我不想放棄，也沒有太多負面想法，因為只有自己能幫助自己，跑步給了我工作、快樂和感動，是我人生的一部分，只要還能找到和傷共處的平衡點，我就會繼續跑下去。」

身為媽媽選手一根蠟燭兩頭燒，傅淑萍說：「很感謝家人支持我繼續跑步，當然，兼顧興趣和人生目標之餘，我也有善盡自己為人母的責任，我覺得女生應該對自己好一點，在照顧家庭之餘也不能放棄興趣，要讓自己活得快樂一點、更有成就感一點。」

選手賽前合影。 台新金提供

多位台新金控參賽者透露，為了這場賽事，大夥都趁下班時間加緊練習，一度以為無法完賽，沒想到不僅完賽甚至還打破自身紀錄，運動時大汗淋漓的感覺實在相當痛快。也有跑者說疫情期間都儘量減少外出，疫情後能夠在這麼安全的臺灣參加這項戶外運動賽事，臺灣的女性真的很幸福。

自教育部體育署推出運動企業認證以來，台新銀行已連年獲得認證肯定，對外大力支持多項體育活動並贊助選手，對內則藉由公益活動與社團的活絡，鼓勵員工養成運動習慣。「2020 Taishin Women Run Taipei」讓眾女性跑者無畏、認真的挑戰自我，同時也跑出自信與美麗！

自25年前推出女性專屬玫瑰卡以來，台新注重女性議題態度始終如一，女子馬拉松的舉辦反應現代社會女力崛起大趨勢。今年除新增「愛運動」3K全民跑外，也邀請龍舟猛男護花進終點，希望讓路跑走進每位女孩心中，也歡迎男性們在終點處迎接，增進彼此感情並體驗路跑帶來的樂趣。

張芷瑄（右）和妹妹張芷菱。 台新金提供

輔大家醫科許書華。 台新金提供