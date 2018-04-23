NBA／馬刺寫紀錄 包辦季後賽最多勝雙人組前三

2018-04-23 11:36 聯合新聞網 綜合報導



With tonight’s win, Tony Parker and Manu Ginobili become the winningest duo in NBA Playoff History.



Tony Parker and Manu Ginobili (132)

Tim Duncan and Tony Parker (131)

Tim Duncan and Manu Ginobili (126)

Kobe Bryant and Derek Fisher (123)

Michael Jordan and Scottie Pippen (117) pic.twitter.com/9s2S679DcT — San Antonio Spurs (@spurs) 2018年4月22日

「黑衫軍」馬刺隊於今天在季後賽首輪系列賽對決勇士的比賽中，終於打破勇士隊缺口，在三連敗後以103:90扳回一城，而這場勝利，據統計這是帕克(Tony Parker)與吉諾布里(Manu Ginobilli)兩人合作在季後賽的第132勝，寫下NBA史上季後賽最多勝的雙人組。

而季後賽最多勝雙人組前三名，其實均是馬刺隊包括退休的鄧肯(Tim Duncan)三老所締造，鄧肯與帕克雙人組是131勝，鄧肯與吉諾布里雙人組為126勝。排名第四才由前湖人球星布萊恩(Kobe Bryant)與費雪(Derek Fisher)雙人組123勝，至於排名第五則是前公牛的喬登(Michael Jordan)與皮朋(Scottie Pippen)兩人117勝。

而今天吉諾布里從板凳殺出得16分並有5次助攻的表現，是馬刺能從勇士手中奪勝的一大關鍵，而這件事也成為賽後媒體詢問勇士教頭柯爾(Steve Kerr)的話題，甚至有記者問柯爾，需不需看一下40歲吉諾布里的出生證明？

對於這件事，只見柯爾打趣的說，「我知道他(吉諾布里)已很老，好嗎？因為他曾是我的隊友，而我也很老了!!」

《季後賽西區對戰表》

"I know he's old because he was my teammate and I'm old as dirt." - Steve Kerr on @manuginobili 😂😂😂#NBAPlayoffs pic.twitter.com/lGGjDyMLs3 — NBA TV (@NBATV) 2018年4月22日