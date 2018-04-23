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川普為馬克宏首辦國宴…打破慣例！拒邀這兩種人

評／郝規柯隨？評柯文哲的城市博物館計畫

NBA／馬刺寫紀錄 包辦季後賽最多勝雙人組前三

2018-04-23 11:36聯合新聞網 綜合報導

「黑衫軍」馬刺隊於今天在季後賽首輪系列賽對決勇士的比賽中，終於打破勇士隊缺口，在三連敗後以103:90扳回一城，而這場勝利，據統計這是帕克(Tony Parker)與吉諾布里(Manu Ginobilli)兩人合作在季後賽的第132勝，寫下NBA史上季後賽最多勝的雙人組。

而季後賽最多勝雙人組前三名，其實均是馬刺隊包括退休的鄧肯(Tim Duncan)三老所締造，鄧肯與帕克雙人組是131勝，鄧肯與吉諾布里雙人組為126勝。排名第四才由前湖人球星布萊恩(Kobe Bryant)與費雪(Derek Fisher)雙人組123勝，至於排名第五則是前公牛的喬登(Michael Jordan)與皮朋(Scottie Pippen)兩人117勝。

而今天吉諾布里從板凳殺出得16分並有5次助攻的表現，是馬刺能從勇士手中奪勝的一大關鍵，而這件事也成為賽後媒體詢問勇士教頭柯爾(Steve Kerr)的話題，甚至有記者問柯爾，需不需看一下40歲吉諾布里的出生證明？

對於這件事，只見柯爾打趣的說，「我知道他(吉諾布里)已很老，好嗎？因為他曾是我的隊友，而我也很老了!!」

季後賽西區對戰表

吉諾布里(左)與帕克。 美聯社、路透
吉諾布里(左)與帕克。 美聯社、路透
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