開箱影片／Galaxy Z Flip3 5G自拍擄獲少女心 摺疊輕巧好拿、價格超有感
手機的「摺疊旋風」又重新席捲而來！YouTube頻道「好放HaveFun」介紹三星最新摺疊手機「Galaxy Z Flip3 5G」，他認為這款就是「科技與時尚的結合」，手機重量僅183克，女性使用者拿起來也不會覺得太重，加上不少韓劇女主角在片中使用摺疊手機，擄獲不少少女心。
好放HaveFun表示Galaxy Z Flip3 5G採用Armor鋁合金結構機身，耐久度及手機質感提升；相機有超廣角鏡頭（1200萬畫素）、主鏡頭（1200萬畫素）、挖孔前鏡頭（1000萬畫素）；封面螢幕從前代的1.1吋提升到1.9吋，可做簡易操作及自拍，相當方便；展開來看，裡頭的6.7吋大螢幕支援10至120Hz的動態流暢畫面，看影片時不太會發現中間有摺痕；利用前鏡頭自拍變成「粉餅盒」外觀時可隨時切換角度自拍，相當適合女性使用。Galaxy Z Flip3 5G 128GB定價3萬888元、256GB為3萬2888元。
Galaxy Z Flip3 5G 像粉餅盒的時尚單品
【封面螢幕】1.9吋 Super AMOLED
【內頁螢幕】6.7吋 FHD+ Dynamic AMOLED 2X 120Hz
【重量】183g
【尺寸】展開:72.2 x 166 x 6.9 mm／摺疊:72.2 x 86.4 x 17.1~15.9 mm
【處理器】5nm 高通八核心 SDM888 處理器
【相機】二主鏡頭－超廣角鏡頭（123° 12MP F2.2）、廣角鏡頭（12MP F1.8）、前鏡頭（10MP F2.4）
【電池】3,300mAh
【記憶體】8GB
【儲存容量】128GB / 256GB
【備註】不支援S Pen
【定價】128GB／3萬888元；256GB／3萬2888元
【官網】https://www.samsung.com/tw/smartphones/galaxy-z-flip3-5g/
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