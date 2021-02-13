用AI做精準行銷，銷售卻愈來愈差？你可能少做了這件事

過去幾年，人工智慧與機器學習的演算法的偏見，在業界受到許多檢視。雖然大部份討論都聚焦在偏見的負面影響，但行銷人仍可善用偏見，產生正面的影響。要做到這一點，須先認識並理解偏見；而了解偏見如何產生，是採取行動的第一步。

本質上，AI偏見，指的是AI與機器學習基於特定訓練資料的偏見，或仰賴部分特徵作出決策。常見的例子是臉部辨識系統。臉部辨識系統的訓練資料常以白人臉孔為主；因此，面對不同文化群體時，系統便無法做出精準的判斷。

根據部分特徵做出決策的模型，無法反映整體數據；模型也可能因訓練時沒有接收過某類數據，而對該類數據表現不佳。

想以人工智慧做出精準決策，關鍵在於背後數據的完整度。

AI偏見從哪來？

AI與機器學習系統，是用從各種機制取得的數據進行訓練；這些數據包括：輸入資料或特徵來做決策、及系統理想的輸出（通常也被稱為標籤），來引導決策規則。

某些資料可能對特定結果產生偏見。在這種情況下，系統會對某些訓練時沒見過的數據表現較差，並產出未經優化的結果。

必須注意的是，機器學習模型並非偏見的來源，偏見來自用來訓練模型的數據。在某些情況下，系統會對某種數據產生很好的結果，卻對其他類的數據表現較差。

有一些案例清楚說明了，AI模型的偏見如何導致負面結果。

在美國，使用歷史數據訓練的模型，會顯示非裔、拉美、與其他少數民族，在犯罪統計學的人數過多；這導致使用AI模型於判決依據時，這些少數民族恐將面臨較嚴厲的刑責。

這是因為，當數據往某方向扭曲，模型也會根據數據的扭曲作出決策。

並非所有偏見都是壞事

但對行銷人來說，透過一些數據偏見來訓練AI模型，反而有價值。

偏見常被認為是負面的，但人們訓練模型時，讓模型朝特定方向演進，反而比全然中立好；如果所有事情都處於中立，模型的學習反而更困難。

這是因為，絕對中立的模型，需要很長的時間才能揉合正確的訓練數據集，並產出結果。如果你要為特定的客群服務，以該客戶群的數據去訓練模型將更有利；而且善用偏見能幫你的AI模型，從一開始部署時就發揮價值。

舉例來說，一家針對18至25歲年輕女性銷售時尚產品的公司，在使用AI驅動的推薦引擎時，能利用固有的偏見數據，針對目標客群提供購買建議；隨著客戶做出更多決策，模型也能從客戶偏好中學習並提供更精準的推薦。

為了在模型使用初期就獲得更好的成效，有些偏見是有用的，它使模型在運作之初就將效益最大化。當使用的模型與訓練數據具有相同偏見時，這些偏見就能在模型運作之初時，發揮較好的成效。

善用AI模型的偏見，有時更能發揮業務成效。

在行銷中善用AI偏見

一旦模型開始運作，行銷人可以透過這個過程所蒐集的數據，產出更精準的決策。例如，一開始，推薦引擎可能會依據模型定義的目標受眾（與你的客戶相似的對象）來進行推薦；但隨著模型進一步了解你的顧客，它就能推薦更符合這些顧客需求的產品。

利用這樣的數據偏見，可降低AI部署的初期成本，因為蒐集無偏見數據的成本相對較高。

例如，當行銷人要推出美妝產品廣告，一開始應先採用女性和女孩的銷售數據；為了維持銷量，再進一步找出向男性顧客銷售美妝產品需掌握的特徵。

雖然人們可藉由數據偏見來訓練AI與機器學習模型，並從中獲益，我們仍要了解偏見數據可能造成的負面後果。

如果一開始利用偏見數據，行銷人員又持續鎖定這類偏見數據，成效可能很難進一步改善。

例如，當你先採用某年齡族群的數據，發現效果不錯；但一陣子之後，可能會發現銷量再也無法提升。如果不採取改變偏見數據的行動，隨著市場競爭加劇，你的行銷活動將愈來愈難拓展，成本也會隨之升高——因為你的模型認定：只有這個族群才有最佳表現，所以只鎖定該客群。

克服AI偏見

當AI與機器學習系統使用偏見數據進行訓練，但無法識別或處理該偏見數據的話，將可能產生嚴重後果。例如，你可能會錯失一部份具有價值的潛在客戶，導致市占率無法持續成長。因此，能識別偏見且採取相應的行動，非常關鍵。

一種作法是改變數據蒐集方式，觀察這項改變是否會影響模型。行銷人員可以透過A／B測試，用不同的數據集測試，看模型對哪類數據的反應比較好。這方法能確保新數據不會降低模型的效能，也能提供優化的途徑。

雖然優化數據蒐集方式非常重要，若沒有更多洞察，這個做法的花費相當高。關鍵是必須了解模型如何評估特定特徵或特徵組合；同時結合領域知識，才能進一步完善模型。

投資報酬率，可作為選擇「改善模型避免倚賴偏差的特徵」或「調整數據蒐集方式」的依據，方便權衡兩者間的投資。一旦機器學習模型開始運作，系統將會持續蒐集數據並從中學習。

我們已經在線上廣告見證這項過程。剛開始，機器透過最初的訓練數據，決定投放廣告的管道；再透過與使用者的互動，調整未來投放廣告的位置。

Al與機器學習演算法偏見是一項挑戰，若行銷人員能意識到偏見帶來的影響並善加利用，便能讓偏見協助AI模型，在獲得更多數據、進一步學習之前，在部署初期提供合適的推薦。但若無法識別偏見並做出後續調整，偏見也會導致不良的結果。

「全文轉載自未來城市(用AI做精準行銷，銷售卻愈來愈差？你可能少做了這件事)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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