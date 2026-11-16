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中國想領導世界 外媒：也應扛全球責任

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
中國將於18日至19日在深圳主辦APEC領袖峰會，外界關注北京能否將經濟實力轉化為全球領導能力。(photo under CC licensed, via PICRYL)
中國將於18日至19日在深圳主辦APEC領袖峰會，外界關注北京能否將經濟實力轉化為全球領導能力。(photo under CC licensed, via PICRYL)

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】中國將於18日主辦APEC領袖峰會，藉主場優勢展示國際影響力，但外媒分析，北京當局雖積極推動多極秩序、擴大對開發中國家的影響力，對國際衝突調停與全球公共事務卻相對謹慎。中國想取得更多國際話語權，卻不願付出相應代價，成為其全球領導野心的矛盾。

爭領導權但避責任

根據《金融時報》16日分析，中國正試圖利用深圳APEC峰會，展現有別於美國主導的國際秩序。北京主張多極化，要求開發中國家在聯合國、世界貿易組織等國際機構取得更多發言權，同時透過一帶一路、金磚國家合作機制及科技投資，擴大在全球南方的影響力。

然而，北京當局意圖擴張國際影響力不等於願意承擔全球治理責任，報導指出，中國雖具備龐大經濟實力，對提供全球公共財、介入國際安全事務及調停衝突仍相對保守，與過去美國透過軍事部署、國際援助及多邊制度維持影響力的模式不同。中國更傾向選擇符合自身利益的合作領域，分析人士對中國究竟希望取代美國，或只是逐步改變既有國際制度仍有不同看法，能否將經濟實力轉化為廣泛接受的國際領導權有待觀察。

APEC成大國角力舞台

另據《衛報》報導，APEC原本以自由貿易與多邊合作為主要目標，但今年深圳峰會的焦點，可能被美國總統川普、中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁的三方會談搶走，三國領袖預計討論核武管制等議題，美國希望討論核武管制，但中國對加入美俄核武限制機制興趣不高，主因是中國目前核武規模仍小於美俄，擔憂過早接受限制，將使自身長期處於不利地位，所以分析師認為難達成實質協議。

美國智庫《布魯金斯研究所》分析，中國雖能藉主辦峰會凸顯國際地位，卻也必須承擔設定議程、促成共識及落實成果的責任。習近平過去較少主動承擔結果難以掌握的重大外交活動，因此此次峰會也是北京外交能力的一場考驗，整體來看，三方會談的象徵意義可能大於實質成果。

此外，新加坡《亞洲新聞台》則點出其他可能議題，中國希望藉深圳的科技產業發展，展示區域經濟合作的潛力，但企業更關心市場准入、跨境資料流通及貿易成本能否實際改善。

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