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AI願景各有解讀 全球大成長vs大失業時代

台灣醒報／ 記者夏恩／台北報導
各國際組織與機構都開始積極預測AI對國際與國家發展可能的影響與風險。（中央社示意圖）
各國際組織與機構都開始積極預測AI對國際與國家發展可能的影響與風險。（中央社示意圖）

聯合國與金融時報對於AI帶給人類的好壞影響意見不同！由於AI發展快速，各界都很好奇對人類發展、就業與平等的影響，聯合國官員近日警告，AI恐加劇社經不平等，讓窮國與富國的差距愈拉愈大；但金融時報的調查認為，AI未來10年將帶動經濟體成長，且不會引發大規模失業

拉非資料中心僅3%

根據《半島電視台》報導，國際電信聯盟副秘書長拉馬瑙斯卡斯表示，發展中國家在從AI革命中受益的程度恐面臨重大障礙。他說，AI在醫療、教育、公共服務、工業、農業和貿易等領域擁有巨大潛力，但巨大的潛力也可能代表發展機會也會有很大的落差，而這恐加劇各國在經濟與社會上的鴻溝。

拉馬瑙斯卡斯指出，非洲與拉丁美洲的資料中心容量僅占全球3.3%、全球仍有22億人無法上網。聯合國開發計畫署的報告也指出，電力供應不穩、缺乏網路與技術的國家恐錯失AI帶給人類的機會，若要填補落後國家AI基礎建設的不足，到2030年前全球還要再投入2.8兆美元，且已開發國家有29%勞動人口使用生成式AI，開發中國家僅有16%。

新增就業接軌有疑慮

「AI恐取代9千萬個工作機會！」拉馬瑙斯卡斯也說，雖然AI同時有望創造1.7億個就業機會，但40%工作場所技能可能會發生變化（舊工作不見得能銜接），具體規模仍相當不確定，而AI驅動的自動化可能會削弱政府稅基、降低生活水平，並削弱公民權，區分「既有工作自動化」與「取代就業」是很重要的。

但《AI周報》提到，《金融時報》訪問94位經濟學家做成的調查報告認為，AI發展將惠及大多數或幾乎所有G20成員國，且多數受訪者仍然認為不會出現持續的失業，儘管行政、客戶服務和初級專業人員的職位將面臨不小壓力。不過包括奈及利亞、索馬利亞、衣索比亞、菲律賓與墨西哥等國家恐面臨基礎建設落後的風險。

歐洲缺乏AI影響力

其中有經濟學家認為，除了技術開發地的國家以外，其他採用與擴大AI應用的經濟體也可受惠，不過也有部分經濟學家示警，包括AI增加貧富國家差距，在供應鏈缺乏影響力的歐洲恐更加脆弱等。隨著AI的發展加速，許多國際組織、國家也開始評估AI帶來的影響，或是調整國家發展策略。

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