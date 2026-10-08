恆星死亡誕生二代行星 揭太陽系演化進程

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】宇宙恆星死亡後還能誕生新行星？國際天文學團隊最新研究發現，一顆距離地球約160光年的白矮星周圍，竟存在一顆在恆星爆炸後才形成的「二代行星」。這項發現顛覆過去認為恆星死亡會毀滅周圍所有行星的傳統認知，同時也為未來宇宙生命的演化提供全新科學視角。

死星殘骸誕生新星

《CNN》報導，天文學家利用位於智利阿塔卡馬沙漠的阿塔卡馬大型毫米及次毫米波陣列，在一顆名為「WD 0837+185」的白矮星周圍，觀察到一顆質量約為木星五倍的氣體巨行星。

研究指出，該恆星在耗盡核燃料並經歷紅巨星階段的劇烈膨脹與撕裂後，其拋出的物質形成了新的吸積盤，最終在恆星殘骸周圍冷凝結晶，孕育出這顆全新的二代行星。

如今，這項研究成果證明了行星系統的生命週期並不會隨著宿主恆星的死亡而徹底終結。天文學家強調，白矮星周圍的環境雖然極端，但恆星死亡時釋放出的豐富重元素，反而提供了構建新型行星與潛在化學物質的絕佳原料。

預測太陽系終極演化

《宇宙雜誌》報導，這項「死後重生」的宇宙現象，為預測約50億年後太陽系與地球的終極命運提供極具價值的參考案例。科學團隊分析指出，當太陽未來演化為白矮星時，雖然內側的水星、金星乃至地球可能面臨被吞噬的命運，但外圍氣體與碎片仍有機會重組，並在太陽系殘骸中孕育出新一代的行星世界。

目前，雖然科學家對於二代行星是否具備孕育生命的長期環境仍持審慎態度，但這項發現無疑拓寬了尋找系外行星與外星生命跡象的探測範圍，顯示出宇宙生命與物質循環比人類想像中更具韌性。

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