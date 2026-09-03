死海古卷揭千年曆法！猶太教派信仰堅持 背後藏對「7」的崇拜

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】死海古卷中記錄的昆蘭 (Qumran) 教派堅持使用每年只有364天的神聖太陽曆，雖然每四年就會跟實際的時間差上一整天，但他們卻怎麼也不肯修改。研究發現，該曆法背後其實藏著對「數字7」的宗教崇拜，也是用來對抗耶路撒冷主流勢力的抗爭。

神聖曆法崇拜數字

《SciTechDaily》報導，以色列考古與天文學家團隊針對死海古卷中的曆法文本進行深入分析，解開了困擾學者數十年的謎團。

昆蘭教派所使用的364天太陽曆，能確保一年剛好劃分為52個完整星期，使所有宗教節期每年都在固定的星期幾舉行。

研究指出，這種設計完美地體現了猶太教對於安息日與「數字7」的神聖崇拜，讓宗教儀式免於陰曆月中因月相變化而產生的混亂。如此一來，教派成員透過嚴格恪守這套神聖曆法，得以維護其信仰共同體的純潔性與秩序。

政治鬥爭拒絕陰曆

《以色列時報》報導，昆蘭教派之所以堅守這套每年短缺1.25天的曆法，本質上源於第二神殿時期與耶路撒冷聖殿精英的政治分裂。當時主流的耶路撒冷聖殿採用太陰太陽曆（陰曆），由猶太拉比根據月相來判斷；昆蘭教派則視其為不正統的世俗干擾，因而選擇退居沙漠，建立獨立的日曆系統以示對抗。

目前，雖然該曆法隨著時間推移會導致季節與月份逐漸錯位，但昆蘭教派寧可承受這種累積的誤差，也絕不向主流陣營妥協。這項研究成果不僅揭示了古卷背後的天文算術，更凸顯了古代宗教派系如何利用曆法制定權作為政治對抗與身分認同的核心工具。

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