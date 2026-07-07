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航運公司重走蘇伊士運河 可減少時間與成本

台灣醒報／ 記者楊程翔╱台北報導

全球海運成本有望再下降！全球兩大貨櫃航運巨頭馬士基與赫伯羅德聯合宣布，旗下合作航線將正式恢復經由蘇伊士運河航行。由於受葉門叛軍侵擾，兩家公司取消蘇伊士運河航線，如今因局勢和緩重啟航線，有望加快海運運輸時間，降低交通成本。

可縮短四周航程

馬士基與赫伯羅德分別為目前全球運量第二與第五大的貨櫃航運公司。據《馬士基》官網聲明，此次調整的航線為雙方在Gemini合作協議下共同營運的AE15航線，該航線連結亞洲、地中海與歐洲的主要幹線之一。據赫伯羅德發言人表示，航線恢復走蘇伊士走廊後，預計可縮短約四週的航程時間。

局勢緩和帶動重啟

蘇伊士運河為連接歐亞最快的航線，與紅海走廊在攻擊事件發生前承載了全球海運貿易約10%的運量，然而據《路透社》報導，自新冠疫情及2023年底葉門胡塞在紅海發動武裝攻擊以來，絕大多數航運公司放棄了蘇伊士運河航線並改道非洲好望角，大幅拉長了亞歐之間的航行距離與運輸成本。

時至今年年初，此路線的運量仍不到疫情前的60%。雖然此前已有個別航線嘗試恢復走蘇伊士運河，但多為測試性質，與此次的結構性改變不同，此次復航有望帶動紅海航線的榮景再現，為每趟航程節省約100萬美元的成本。

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