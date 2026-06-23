粉紅行星上的秘密 專家：揭古老星球謎團

粉紅行星上存在罕見雲層！美國天文研究指出，在距離地球約57光年粉紅星球GJ504b上，存在由氯化鈉等鹽類物質構成的雲層，成為低溫水雲與高溫矽酸鹽雲之間的科學新發現。這項研究不僅解釋該天體獨特的光譜特徵，也為人類探索古老星球跨出重要一步。

粉紅星球存在鹽雲

《哥倫比亞廣播公司》報導，西北大學天文學家利用韋伯太空望遠鏡進行觀測，並在距離地球約57光年的粉紅星球GJ504b上，透過紅外線光譜分析發現，該天體包含水蒸氣、甲烷及二氧化碳等化學特徵，並確認了鹽雲的存在。

據報導，鹽雲的形成主要與特定溫度環境有關，當環境處於太熱無法形成水雲，又太冷無法形成矽酸鹽雲，最終便可能出現鹽雲。天文學家過往認為，在華氏500到700度的溫度下有機會存在鹽雲，如今韋伯太空望遠鏡才真正捕捉到這種大氣特徵。

人類探索古老天體

《地球報》報導，這顆稱為GJ504b的天體呈現出一層玫瑰色的薄霧，其最早在2013年被人類發現，並圍繞著一顆類太陽恆星運行。該行星質量約為木星的25倍，處於巨型行星與棕矮星之間，因此在科學上更精確地被稱為「行星質量伴星」。

如今，這項發現不僅解釋該天體獨特的光譜特徵，也為理解低溫系外行星與棕矮星的演化提供關鍵證據。此研究象徵著人類對於觀測更古老、更寒遠的宇宙天體邁出重要的一步。

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