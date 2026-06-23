聽新聞
0:00 / 0:00
粉紅行星上的秘密 專家：揭古老星球謎團
粉紅行星上存在罕見雲層！美國天文研究指出，在距離地球約57光年粉紅星球GJ504b上，存在由氯化鈉等鹽類物質構成的雲層，成為低溫水雲與高溫矽酸鹽雲之間的科學新發現。這項研究不僅解釋該天體獨特的光譜特徵，也為人類探索古老星球跨出重要一步。
粉紅星球存在鹽雲
《哥倫比亞廣播公司》報導，西北大學天文學家利用韋伯太空望遠鏡進行觀測，並在距離地球約57光年的粉紅星球GJ504b上，透過紅外線光譜分析發現，該天體包含水蒸氣、甲烷及二氧化碳等化學特徵，並確認了鹽雲的存在。
據報導，鹽雲的形成主要與特定溫度環境有關，當環境處於太熱無法形成水雲，又太冷無法形成矽酸鹽雲，最終便可能出現鹽雲。天文學家過往認為，在華氏500到700度的溫度下有機會存在鹽雲，如今韋伯太空望遠鏡才真正捕捉到這種大氣特徵。
人類探索古老天體
《地球報》報導，這顆稱為GJ504b的天體呈現出一層玫瑰色的薄霧，其最早在2013年被人類發現，並圍繞著一顆類太陽恆星運行。該行星質量約為木星的25倍，處於巨型行星與棕矮星之間，因此在科學上更精確地被稱為「行星質量伴星」。
如今，這項發現不僅解釋該天體獨特的光譜特徵，也為理解低溫系外行星與棕矮星的演化提供關鍵證據。此研究象徵著人類對於觀測更古老、更寒遠的宇宙天體邁出重要的一步。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。