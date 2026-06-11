6萬信徒為耶穌集會 Z世代引領歐洲信仰浪潮

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】歐洲掀起宗教復興浪潮！儘管荷蘭大多數人口並無宗教信仰，但近期在比丁豪森村莊的「聖靈降臨節」慶典中，共有約6萬名基督徒齊聚敬拜。如今，包含法國在內的多個歐洲國家近期都出現大規模的福音集會，顯示基督信仰正展現出重新崛起的生命力。

歐洲基督信仰復興

《基督教廣播網》報導，荷蘭比丁豪森村莊近期共有約6萬名基督徒參與為期四天的「聖靈降臨節」慶典，儘管該國被視為全球最世俗化的國家之一，但透過年輕世代的引領，基督信仰正呈現復興的趨勢。

事實上，法國等多個歐洲國家也出現了類似的大型信仰遊行與福音活動，而這股被稱為「覺醒」的靈性潮流正在歐洲大陸與美國青年族群中蔓延，即便在宗教參與度較低的地區，教會的凝聚力仍展現出強大的生命力。

五旬節復興大會

《CHVN廣播網》報導，在去年的「五旬節復興大會」中，荷蘭同樣吸引了超過6萬名基督徒齊聚一堂，約有一半的參與者年齡在30歲以下，顯示出歐洲的信仰復興正在由Z世代年輕人領導。主辦方希望透過此年度盛事，讓更多人認識耶穌並感受聖靈的力量。

長期以來，荷蘭因無神論、毒品合法化及性產業而被視為「後基督宗教」國家，約60%的國民沒有宗教信仰。在這樣的背景下，這種大規模的信徒聚集被視為人們內心渴望改變的象徵，並積極地尋求耶穌基督。

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